10 filmaços inteligentes e premiados para ver hoje na Netflix

O Homem que Mudou o Jogo (2011), Bennett Miller

Billy Beane é gerente geral do time de beisebol Oakland Athletics, que, enfrentando um orçamento limitado, usa análise estatística para recrutar jogadores subestimados. Com a ajuda do analista Peter Brand, Beane desafia as convenções do beisebol tradicional e acaba revolucionando o modo como o esporte é jogado e gerenciado.