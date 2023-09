Goiás é 1° lugar no Brasil em Transparência

Avaliação foi feita pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e constatou 99,5% de acertos do Estado na área. Competitividade goiana também foi premiada

O Governo de Goiás foi destaque no cenário nacional nas últimas semanas pela liderança de rankings relacionados à transparência e competitividade. O Estado conquistou o primeiro lugar e a nota A na Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, com 99,5% de acertos nas verificações relacionadas à divulgação dos dados. A avaliação foi feita pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda.

Em relação à edição de 2022, Goiás subiu quatro colocações na classificação que avalia a transparência dos 26 estados e do Distrito Federal. Desde 2019, o salto foi de 18 posições. Para o ranking são analisadas precisão, integridade, qualidade e consistência das informações prestadas.

A competitividade goiana também foi premiada na última semana. A administração estadual foi a que mais cresceu segundo pesquisa do Centro de Liderança Pública (CLP), que é a maior plataforma não governamental para análise de gestão. Em cinco anos, saltamos da 12° para 7° posição no Brasil, demonstrando a maior evolução geral.

Dos 10 pilares avaliados pelo CLP, Goiás se destaca em oito. Em Potencial de Mercado, ocupamos o primeiro lugar do País pelo bom desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) e formação de mão de obra qualificada para os próximos 10 anos.

Os resultados vêm de uma gestão estratégica, com fórmula estabelecida: educação de qualidade; qualificação profissional (técnica e superior); infraestrutura completa (que torna Goiás espaço atrativo para novos investidores) e responsabilidade fiscal (só inicia projeto com capacidade orçamentária para ser concluído).

Menor desemprego e maior renda

Consequência direta dos investimentos do Governo de Goiás em desenvolvimento social e econômico, o Estado atingiu no último ano, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a menor taxa de desemprego desde 2014. Demonstração clara de recuperação significativa dos impactos causados pela pandemia de Covid-19.

O rendimento médio do goiano cresceu 14,3% de 2022 para 2023 e se manteve acima da média brasileira. No segundo trimestre de 2023, em Goiás, o Rendimento Médio Habitual de Todos os Trabalhos, apontado pela pesquisa, foi de R$ 2.969. O valor é R$ 372 superior ao rendimento médio registrado no mesmo período do ano passado, que ficou em R$ 2.597. O dado geral do país mensurado pelo IBGE foi de R$ 2.921.

Também no último ano, o PIB de Goiás registrou o maior aumento desde 2010, com 6,6%. O estudo é do Instituto Mauro Borges (IMB) e demonstra que o índice é mais que o dobro do nacional, verificado no mesmo período, de 2,9%.

Governo do Estado é destaque na digitalização

Com mais de 100 serviços digitais disponíveis, Goiás é o segundo estado com maior capacidade de atendimento online à população. O levantamento foi realizado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia de Informações e Comunicação (ABEP-TIC) e mostra que o estado fica atrás somente do Rio Grande do Sul.

Um dos fatores que colocam Goiás em posição de destaque nacional é a plataforma Expresso, site que compila demandas de diversas áreas da gestão pública e também disponibiliza serviços via aplicativo de celular.

A pesquisa mapeou a digitalização dos governos estaduais e considerou itens que contribuem para a melhoria da qualidade de vida e dos serviços prestados ao cidadão. Foram 35 pontos de avaliação que incluíram identificação do cidadão, ouvidoria e simplificação de serviços, aspectos de assinaturas eletrônicas, governança digital e obtenção de documentos, além de saúde, educação, segurança pública, direitos humanos e adequação à legislação federal.

No ranking geral, Goiás manteve a posição de vice-liderança alcançada em 2022, mas elevou a pontuação de 131,75 para 143,25.