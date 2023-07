As 7 séries mais vistas da Netflix em 2023, até agora

De reviravoltas eletrizantes a romances apaixonantes, a lista das séries mais assistidas de 2023 vai te surpreender e te deixar vidrado na tela. São histórias que nos transportam para universos inimagináveis, com personagens cativantes e tramas que nos mantêm grudados desde o primeiro episódio até o último. Não perca a oportunidade de conferir essa lista realizada com base de dados do FlixPatrol, um site especialista em medir as audiências dos streamings, e descobrir por que essas séries se tornaram as mais assistidas de 2023. Destaques para “O Agente Noturno”, de 2023, de Adam Arkin e Guy Ferland; “Wandinha”, de 2022, de Tim Burton; e “Ginny e Georgia”, de 2021, de Sarah Lampert. Os títulos estão organizados da maior para a menor audiência.

O Agente Norturno (2023), Adam Arkin e Guy Ferland Acompanha um agente de baixo escalão do FBI que trabalha no porão da Casa Branca, a postos para atender um telefone que nunca toca. Até que um dia, ele recebe uma ligação que acaba revelando uma perigosa conspiração contra o governo dos Estados Unidos.

Wandinha (2022), Tim Burton Depois de expulsa de seu colégio comum, Wandinha se torna aluna da Escola Nunca Mais, um lugar para adolescentes com talentos mágicos. Wandinha tenta dominar suas habilidades psíquicas, acabar com uma monstruosa onda de assassinatos que aterroriza a cidade e resolver o mistério sobrenatural que envolveu seus pais 25 anos antes. E, além de tudo isso, ela ainda tem que lidar com relacionamentos complicados na Nunca Mais.

Ginny e Georgia (2021), Sarah Lampert Georgia é uma mãe na casa dos 30, que teve a filha Ginny quando ainda era adolescente. Hoje, a moça já tem 15 anos, é séria e centrada, enquanto sua mãe é extrovertida e charmosa. Georgia teve uma vida difícil durante a infância e adolescência, e se muda para Nova Inglaterra, onde tentará reconstruir seu lar e dar aos filhos a estabilidade que nunca teve. Contudo, o passado irá retornar para ameaçar o projeto de normalidade para sua família.

A Lição (2022), An Gil-ho Nos seus tempos de ensino médio, Moon Dong Eun tinha sonhos de se tornar uma arquiteta. No entanto, devido a ter sido vítima de um ataque brutalmente violento por parte de seus agressores, Moon Dong Eun é forçada a abandonar a escola. Anos mais tarde, o agressor se casa, tem um filho e frequenta a mesma escola primária onde Moon Dong Eun agora trabalha como professora. Após anos de planejamento, Moon Dong Eun inicia seu plano de vingança contra seus antigos agressores e os alunos que permitiram que isso acontecesse.

You (2018), Sera Gamble e Greg Berlanti Joe Goldberg é gerente em uma livraria e aparentemente um homem inteligente e idealista romântico. Na verdade, Joe é um assassino narcisista e sociopata. Ao cruzar com a aspirante a escritora Beck na livraria, fica obcecado e passa a stalkeá-la nas redes sociais. Por meio de métodos perturbadores, como falsidade ideológica e perseguição, ele consegue conquistar e iniciar um relacionamento com Beck. No entanto, suas mentiras não poderão se sustentar por muito tempo.

Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton (2023), Shonda Rhimes Ambientada antes de Bridgerton, a série retrata a ascensão da rainha Charlotte à notoriedade e ao poder, mostrando como seu casamento com o rei George foi mais do que uma grande história de amor, representando uma importante mudança na sociedade, criando o mundo dos personagens de Bridgerton.