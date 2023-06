20 mil documentos raros do acervo de Freud para leitura online ou download em alta resolução

No livro de 1930, “O Mal-estar na Civilização”, o neurologista Sigmund Freud, pioneiro da psicanálise, conduz uma expedição profunda através do inconsciente humano e da evolução da sociedade e cultura ocidentais. Por meio desse livro, Freud propõe que o ser humano possui uma pulsão agressiva inerente que precisa ser reprimida para a coexistência social. Para Freud, essa compulsão representa o principal conflito da civilização, tornando a evolução cultural uma “batalha crítica para a espécie humana”. Afinal, foi o progresso cultural que instigou a necessidade de controle sobre essa pulsão violenta.

A obra não apenas introduz teorias psicanalíticas revolucionárias com influência em diversas áreas de estudo, mas também realça a perspectiva histórica de Freud. Ele referencia e relaciona vários acontecimentos que influenciaram a trajetória da humanidade. Uma visão abrangente do vasto conhecimento do autor pode ser explorada na coleção Sigmund Freud papers, parte do acervo da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Além do acesso físico na biblioteca, 20 mil peças desta coleção foram digitalizadas e podem ser encontradas online.

A coleção é um verdadeiro baú de riquezas que reúne objetos e documentos variados, inclusive estátuas gregas do século 4 a.C., livros raros e outros objetos singulares. Contudo, a maior parte da coleção é constituída por documentos de 1871 a 1939. Esses englobam correspondências trocadas entre Freud e parentes, além de amigos intelectuais, como Albert Einstein, bem como notas que revelam a evolução da psicanálise freudiana. A coleção ainda contém relatórios de treinamento médico e clínico, registros da associação de Freud com as primeiras sociedades psicanalíticas e grande parte de seus escritos. A maioria dos documentos está em alemão, embora haja alguns em francês e inglês.

A coleção pode ser visualizada e baixada em alta resolução na internet. É possível filtrar os documentos por época ou idioma.

Para explorar a coleção, clique no seguinte link: Biblioteca disponibiliza 20 mil documentos raros de Freud para leitura online ou download.