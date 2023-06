As 7 histórias de amor mais assistidas da Netflix

O FlixPatrol é um banco de dados de todos os streamings globais. O site divulga o termômetro de audiência de cada um dos filmes, documentários, séries, reality shows e animações por tempo de popularidade, região e o serviço que os oferece. A plataforma tem medidores que auxiliam produtores a compreender melhor o gosto e o humor dos espectadores, ajudando-os a criar filmes e programas de TV que podem ser melhores e mais bem-sucedidos. Também contribui para que o público descubra o que está no topo de sucesso dos streamings. Esta lista realizada com ajuda dos dados do FlixPatrol mostra as séries de romance de maior audiência da história da Netflix e que ainda estão em exibição na plataforma. Destaques para “Paixões Ardentes”, de 2003, de Julio Jiménez; “Pousando no Amor”, de 2019, Kim Hui-won e Jung Hyo Lee; e “A Rainha do Flow”, de 2018, de Andres Salgado. Os títulos estão organizados de acordo com o mais para o menos assistido.

Paixões Ardentes (2003), Julio Jiménez Divulgação / Telemundo O fazendeiro Bernardo Elizondo não tem um casamento feliz com Gabriela, que se nega a dar o divórcio. Envolvendo-se romanticamente com Libia, Elizondo pretende fugir com a amante, mas acaba repentinamente morto. Para piorar, Libia está grávida, mas ao ser confrontada por Gabriela, decide se matar. Quando os irmãos de Libia descobrem toda a tragédia, decidem armar uma vingança contra a mulher e as três filhas de Elizondo, Norma, Jimena e Sara.

Pousando no Amor (2019), Kim Hui-won e Jung Hyo Lee Divulgação / Netflix Se-ri é uma bem-sucedida empresária da moda que, após a passagem de um tornado, sofre um acidente de parapente e é resgatada por Ri Jeong-hyeok, um capitão do exército. Ele lhe oferece os primeiros socorros e lhe dá abrigo durante alguns dias. Não demora para que os dois se aproximem e se apaixonem. Enquanto isso, a família de Se-ri está preocupada, à sua procura, mas não pode anunciar seu desaparecimento, porque o valor das ações de sua marca pode cair. Também, Dan, noiva de Jeong, está prestes a retornar de viagem.

A Rainha do Flow (2018), Andres Salgado Divulgação / Netflix Yeimy Montoya é uma humilde e talentosa adolescente de 16 anos, que ama música urbana e sonha em se tornar uma cantora famosa. Seu sonho é interrompido quando ela se envolve em um problema com a Justiça de Nova York, maquinado por alguém de sua confiança. Cumprindo sentença e depois de perder sua família por causa de um narcotraficante, ela planeja se vingar de todos aqueles que acabaram com seus propósitos e com a vida de seus familiares. Feroz e calculista, ela troca de identidade para se infiltrar no mundo de seus inimigos e destruí-los um a um.

Itaewon Class (2020), Sung-Yoon Kim Divulgação / Netflix Com um passado de rivalidade com Jang Geun Won, seu ex-colega de escola que provocou a morte de seu pai em um acidente de carro, Park Sae Ro Yi passa um tempo preso por agredir seu adversário, que é filho de um CEO de um grande e famoso restaurante de Seul. Para se vingar, assim que sai da cadeia, Sae Ro Yi abre o restaurante Itaewon. Jo Yi Seo é uma jovem popular nas redes sociais e se junta à equipe do restaurante, onde passa a trabalhar como gerente.

Café com Aroma de Mulher (2021), Mauricio Cruz e Olga Lucia Rodriguez Divulgação / Netflix Teresa é uma mulher de família pobre, que trabalha em uma fazenda de café, propriedade de Octavio Vallejo. Ela e sua mãe vão à Hacienda Casablanca para colher a segunda safra de café do ano e desejam que essa seja sua última colheita no lugar. Octavio faleceu recentemente e Teresa já havia ajudado o fazendeiro a escapar de um sequestro. Para recompensá-la, Octavio prometeu dar a ela um hectare da propriedade para que Teresa plante seu próprio café. Em sua disputa com a família para fazer o acordo ser cumprido, Teresa conhece Sebastián, filho de Octavio. Eles desenvolvem uma paixão avassaladora entre amantes de dois mundos diferentes.

Bridgerton (2020), Chris Van Dose Liam Daniel / Netflix Em 1813, Daphne Bridgerton é apresentada à sociedade londrina na esperança de conseguir um marido adequado. Seu irmão mais velho, com seu olhar perspicaz, no entanto, torna tudo mais complicado ao impedir que a maioria dos candidatos consiga ir muito longe. Daphne tenta cumprir todas as regras sociais e as expectativas impostas às mulheres de sua época. Mas ela é jovem e ingênua demais e está prestes a descobrir que o mundo não é exatamente o que imaginava.