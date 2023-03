Filme com Idris Elba na Netflix vai acelerar seus batimentos cardíacos e deixar seus olhos vidrados

Baseado na série de Neil Cross, “Luther: No Cair da Noite” traz Idris Elba de volta às telas como o detetive John Luther. No longa-metragem, o protagonista está preso após um serial killer armar para ele, expondo segredos e atos de corrupção praticados durante seu trabalho como policial. Expulso da corporação e punido, Luther não deixa de ser atormentado por seu opositor. Primeiro, porque o serial killer obcecado por ele, David Robey (Andy Serkis), consegue entregar dentro de sua cela uma transmissão ao vivo dele queimando os corpos de várias vítimas adolescentes. Dentre elas, o jovem Callum Aldrich.

Dias depois, a mãe do rapaz morto, Corinne (Hattie Morahan), que foi atraída pelo assassino até o local onde seu filho foi queimado, visita Luther na prisão e o repreende por ter deixado o criminoso fugir. Então, Luther arma para fugir da cadeia e investigar quem é e o paradeiro de Robey. Enquanto anda nas sombras em Londres como foragido, o ex-policial também procura pelo assassino. Quando a filha adolescente da detetive Odette Raine (Cynthia Erivo) também é capturada pelo serial killer, ela concorda em trabalhar em conjunto com Luther para encontrar o criminoso.

Robey não é apenas um assassino sádico, mas ele inspira outras pessoas malucas ao transmitir seus crimes ao vivo na deep web. Por mais absurdo que isso pareça, o lado obscuro da internet tem esse tipo de conteúdo, mas não só lá. A superfície também é perigosa. O que agrada em “Luther: No Cair da Noite” é exatamente isso. É que a trama é bastante contemporânea e identificável. O uso da internet e de gadgets de tecnologia para dar mais visibilidade aos assassinatos retrata bem como a sociedade do espetáculo e dos likes funciona.

A natureza do psicopata, por si só, já tem esse traço de gostar da atenção. Quando se é um psicopata assassino, ou melhor, serial killer, ele tem nas mãos todo um aparato moderno e tecnológico para ajudá-lo a se exibir para o mundo e “Luther: No Cair da Noite” mostra bem isso. Os caminhos que a humanidade traça podem facilitar muito a vida das pessoas em geral, mas também facilita a dos criminosos. Os ajuda a se infiltrar no cotidiano dos outros, a descobrir sobre suas famílias, os lugares que frequenta e seus gostos. Ajuda a conhecer suas vítimas e, depois, a publicizar seus crimes.

Além de situar os espectadores em um universo bem atual e palpável, “Luther: No Cair da Noite” tem a elegância de James Bond, mas com um pouco mais de realismo. O protagonista não conta com tecnologias super avançadas que vão ajudá-lo durante suas investigações ou perseguições. Nenhum aparelho ultramoderno que vai fazer surgir um holograma na frente de Luther ou nenhuma injeção de adrenalina com relógio que contabiliza os minutos de vida vai ser encontrado no porta-luvas de seu carro importado. Não. Luther conta com a boa vontade de alguns conhecidos e com suas próprias habilidades intelectuais e físicas para vencer seus obstáculos. Mesmo assim, Idris Elba carrega aquela aura de sofisticação, frieza e experiência de Bond.

Embora haja muitas perseguições e algumas lutas, não há tantas cenas de ação com carros em alta velocidade e efeitos especiais extravagantes. É tudo muito discreto e requintado e, talvez, a cena mais pomposa do filme é quando Luther confronta Robey na Piccadilly Circus, uma espécie de Times Square de Londres. Há vários acidentes de carro e corpos caindo de edifícios. Possivelmente a cena mais complexa do filme, até porque este foi o longa-metragem que teve a cena mais longa na via, que é de grande movimento. Conseguir parar o local por tanto tempo não pode ter sido tarefa fácil.

É preciso destacar que todo esse requinte do personagem combina muito bem com Idris Elba, um homem forte, de 1,90 de altura e que tem uma postura e uma comunicação verbal e não verbal muito elegante. Ele se impõe na tela e se movimenta de forma muito contida, mas ao mesmo tempo convincente, equilibrando bem todas as suas qualidades. “Luther: No Cair da Noite” é um tempo bem gasto e que vale sua atenção.

Título: Luther: No Cair da Noite

Direção: Jamie Payne

Ano: 2023

Gênero: Policial / Ação / Thriller

Nota: 9/10