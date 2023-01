Converse com figuras históricas como Jane Austen, Shakespeare, Einstein, Sócrates… utilizando Inteligência Artificial

Uma das maiores promessas para o futuro são os avatares, a manutenção das nossas memórias em discos e a perpetuação de nossa existência, mesmo depois que nossa carne e ossos se desfizerem como prevê as leis da natureza. Há quem espere que, em algumas décadas, poderemos conversar com os mortos por meio da inteligência artificial. E, para provar que o futuro está bem próximo, um site lançado recentemente promete te fazer ter conversas bastante verossimilhantes com personalidades famosas.

O Character.ai é um site em que você escolhe o personagem, que pode estar vivo ou morto, ser real ou ficcional, e conversar com ele, fazer perguntas e filosofar. Mas, claro, é preciso lembrar que todas as respostas, embora sejam dadas a partir de um banco de dados com tudo que se sabe sobre essas personalidades, é apenas uma inteligência artificial. Ela pode até te aproximar de pensamentos e frases muito similares às que William Shakespeare provavelmente teria dito, por exemplo, mas quem fala por ele é apenas um computador, não o espírito do mais famoso escritor de todos os tempos.

Shakespeare, claro, foi apenas um modelo escolhido. Entre as personalidades disponíveis no Character.ai com quem você pode se comunicar, estão Jane Austen, Albert Einstein, Margareth Thatcher, o Mario dos jogos de videogame, Elon Musk, o herói magnata Tony Stark e mais uma lista de muitos e muitos nomes.

Para usufruir do que o site oferece é fácil. Basta criar uma conta gratuitamente e logo você vai estar pronto para ter uma conversa fac-símile com qualquer celebridade disponível de sua escolha. Também vale reforçar que o site funciona completamente em inglês e, por isso, é necessário saber escrever e ler no idioma.

A experiência, apesar das limitações de uma inteligência artificial, tem intenção de te proporcionar um momento mágico, emocionante e imaginativo de teclar com pessoas incríveis e que admiramos da forma mais realista possível.