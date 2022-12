Um dos filmes mais brutais e impactantes do cinema está na Netflix e não te deixará desviar o olhar

“Quando você achar que está quebrando as regras, não está. Os limites foram alterados”, é o que Kate Macer (Emily Blunt), do grupo antissequestro do FBI, escuta de seu superior após aceitar trabalhar em uma missão antidrogas do Ministério da Defesa, que inclui o agente da CIA Matt Graver (Josh Brolin) e o mercenário Alejandro (Benicio Del Toro), um homem misterioso que transita entre os chefes do tráfico e as polícias de diversos países, incluindo Colômbia, Estados Unidos e México.

Nesta missão, Kate vai conhecer um prisma das forças policiais que não responde à lei, não age sob nenhuma ética ou moralidade, não teme à Justiça, porque como fantasma, ultrapassa as paredes da Constituição e não deixa pegadas para trás, desde que cumpra sua missão de capturar os líderes mais perigosos do crime, que regem um mundo das violências mais extremas e impensáveis e que é realidade fora de nossa bolha de confortos e privilégios.

Durante todo o filme, ela questiona as ações que são tomadas, briga para estabelecer limites e pensa em desistir de fazer parte do que está acontecendo. Por outro lado, Kate sabe que o trabalho que realiza nas ruas, ao lado de seu parceiro Reggie Wayne (Daniel Klauuya), propaga menos efeito que o som no espaço. Ela é uma heroína com senso de justiça e moral, vulnerável e de bom coração, mas forte em suas convicções e está disposta a ir até o fim para defender o que acredita.

“Sicario: Terra de Ninguém” é dirigido pelo diretor contemplativo e substancioso Dennis Villeneuve e tem roteiro de Taylor Sheridon. Embora seja do gênero ação, tem ritmo e a fotografia quente e abafada de um filme de guerra e a trilha sonora de um suspense. Com cenas explícitas de violência, o longa pode chocar por sua forma fria e natural de mostrar corpos nus e ensanguentados, mas Villeneuve quis ser realista ao apresentar um universo que existe para além do que os telejornais mostram, do que nossa imaginação e medo nos permitem perambular. Com um elenco de atuações de níveis estratosféricos, “Sicario” chega com a sutileza de uma bomba nuclear explodindo a partir de sua televisão.

Filme: Sicario: Terra de Ninguém

Direção: Dennis Villeneuve

Ano: 2015

Gênero: Ação / Policial

Nota: 10/10