O filme desesperador da Netflix que foi aplaudido de pé e você ainda não assistiu

Do diretor Yoon Sunghyun, dos aclamados “Pasookkoon” e “Si-seon neo-meo”, “Tempo de Caça” gira em torno de uma perseguição de gato e rato, depois que quatro jovens criminosos inexperientes decidem assaltar um cassino ilegal. Jun Seok (Lee Jehoon) acaba de sair da prisão, por onde esteve por três anos. Determinado a recomeçar sua vida no Havaí ou em algum lugar quente e com praia, onde pretende montar uma loja e viver tranquilamente, ele convence seus amigos, Jang Ho (Jae-hong Ahn) e Ki Hoon (Choi Woo-sik) a realizar o plano de assalto. Eles contam ainda com a ajuda de um funcionário do local.

Com um projeto elaborado de forma minuciosa, mas ao mesmo tempo ingênua, os quatro partem para o local do crime, onde algumas coisas saem do planejado, mas eles conseguem milagrosamente escapar e sair da cidade. É preciso ambientar o leitor aqui. Estamos falando de uma Coreia do Sul em um futuro próximo, porém distópico, onde a criminalidade e a marginalidade dominaram a cidade graças a um colapso econômico. A pobreza, as pichações, o lixo, a ferrugem e as paredes descascadas tomaram conta da cidade falida, tanto financeiramente quanto moralmente.

O assalto os torna alvo do perigoso e implacável assassino Han (Park Hae-soo), que não quer saber de mais nada, apenas de derramamento de sangue. De um filme de ação, “Tempo de Caça” se torna um thriller psicológico, que deixa os espectadores assustados, ansiosos e neuróticos. Primeiro, porque o diretor e roteirista preparou bem o terreno, afagou a terra e molhou a semente. Plantou cuidadosamente na mente do espectador uma simpatia por seus protagonistas. Compreendemos que eles partiram de infâncias difíceis, foram afastados de suas famílias e levados até a fatídica noite do crime por um pouco de uma ambição infantil, amizade e desejo por escapar de uma realidade nada fácil. “Poderemos viver igual gente”, diz Jan-ho a Ki Hoon em determinada cena.

A cada momento em que os jovens amigos percebem que seu destino fatal se aproxima, com suor no rosto e olhos avermelhados e marejados de terror, somos sugados para dentro da mesma espiral de desespero. Apesar de tudo, eles não desistem e lutam até seus limites para sobreviver à perseguição. Com jogos de sombras e luzes, cores vívidas e neon, Yoon Sunghyun consegue fazer retumbar ainda mais o sentimento caótico e dramático da situação de seus heróis feitos de carne, ossos, sonhos e medo. O que nos desperta tamanha identificação pelos protagonistas é justamente o reconhecimento da imperfeição. Eles podem, inclusive, não sair vitoriosos no fim das contas. Afinal, a vida tem dessas coisas. Nem sempre o herói vence.

Filme: Tempo de Caça

Direção: Yoon Sunghyun

Ano: 2020

Gênero: Ação

Nota: 10/10