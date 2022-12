Os 5 melhores filmes atuais da Netflix para ver esta semana

Se você adora ver filmes nas suas horinhas livres, vai ter muita coisa para assistir neste fim de ano, já que novembro e dezembro são os meses em que sempre chegam as maiores remessas de inserções, lançamentos e as produções mais importantes do ano na Netflix. As premiações se aproximam e, com isso, a estratégia é fazer os originais serem lembrados e, o mais importante, indicados. Se você quer conferir algumas das produções mais importantes que desembarcaram no catálogo do streaming, confira essa lista. Destaques para “Ardente Paciência”, de 2022, de Rodrigo Sepúlveda; “Matrimilhas”, de 2022, de Sebastián De Caro; e “O Amante de Lady Chatterley”, de 2022, de Laure de Clermont-Tonnerre. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Ardente Paciência (2022), Rodrigo Sepúlveda Araya Corvalán / Netflix Mario é um jovem pescador que sonha em ser poeta e mergulha de cabeça em um mundo de metáforas e versos depois de começar a trabalhar como carteiro de Pablo Neruda. Com o poder das palavras, ele espera não apenas se tornar um famoso escritor, mas também conquistar o coração de Beatriz, sua grande paixão.

Matrimilhas (2022), Sebastián De Caro Martin Kraut / Netflix Um jovem casal com filhos passa por uma crise e acha que seu casamento já não tem mais jeito. Como última tentativa, eles decidem usar um aplicativo em que ganham pontos para cada boa ação que fazem um pelo outro. No início, essa parece ser uma ótima solução, mas a obsessão por acumular pontos e ter independência faz as coisas saírem do controle.

O Amante de Lady Chatterley (2022), Laure de Clermont-Tonnerre Parisa Taghizadeh / Netflix Connie se casa com Clifford Chatterley, e uma vida de riqueza e privilégio como Lady Chatterley parece estar garantida. No entanto, essa união perfeita se torna uma prisão quando Clifford volta da Primeira Guerra Mundial sem poder andar. Tem início, então, um tórrido romance entre ela e Oliver Mellors, o guarda florestal da família Chatterley, que desperta seus desejos mais profundos. Mas, quando o caso se torna alvo de fofocas, Connie precisa tomar uma decisão que vai mudar sua vida. Ela deve seguir seu coração ou voltar para o marido e fazer o que a sociedade espera dela?

O Milagre (2022), Sebastián Lelio Aidan Monaghan / Netflix Após 13 anos da Grande Fome na Irlanda, a enfermeira Lib Wright é chamada até uma pequena comunidade religiosa para examinar uma menina de 11 anos, Anna, que alega estar sem comer faz quatro meses, sobrevivendo de um “maná dos céus”. Conforme a saúde da garota vai se deteriorando, Lib precisa compreender o que está acontecendo com ela, mesmo que tenha que desafiar a fé da comunidade.