Os 7 melhores filmes da Netflix em 2022, até agora

Sem arrependimentos, 2022 foi um ano de muitas emoções, muitas experiências de vida, decepções e aprendizados, mas muitas felicidades e conquistas. Quem não viveu muito neste ano, estava em Marte. O mundo deu uma volta de 180 graus e termina este último bimestre igualmente agitado, com muitas festas e expectativas. A Netflix seguiu o ritmo e presenteou seus assinantes com muitas produções, entregando uma programação agitada e cheia de novidades. Vamos conferir agora os melhores filmes do ano no streaming, até agora. Destaques para “Arremessando Alto”, de 2022, de Jeremiah Zagar; “Athena”, de 2022, de Romain Gavras; e “Nada de Novo no Front”, de 2022, de Edward Berger. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com a ordem alfabética e não seguem critérios classificatórios.

Arremessando Alto (2022), Jeremiah Zagar Scott Yamano / Netflixaa Stanley Beren é um olheiro de basquete que descobre por acaso o jogador amador espanhol, Bo Cruz, jogando em um parque nos arredores de Madri. Vendo no rapaz um talento como há muito tempo não encontrava, Stanley se vê renovado de esperanças e decide levar o fenômeno para os Estados Unidos, sem a aprovação da equipe. Os dois terão de provar, contra todas as probabilidades, que têm o que é preciso para chegar à NBA.

Athena (2022), Romain Gavras K. Kourtrajme / Netflix Um jovem de origem árabe do gueto de Athena, na França, morre em circunstâncias desconhecidas. Acreditando que ele tenha sido morto por policiais, três irmãos lideram uma revolta de sua comunidade contra as autoridades em busca de vingança. Conforme o irmão mais velho, Abdel, que é militar, luta para acalmar as tensões crescentes, a situação se agrava e Athena é sitiada. Uma guerra de civis contra policiais se inicia e os irmãos estão no centro dela.

Nada de Novo no Front (2022), Edward Berger Reiner Bajo / Netflix Paul Baumer e seus amigos Albert e Muller se alistam voluntariamente no exército alemão, durante a Primeira Guerra Mundial, por causa do fervor patriótico. Logo a euforia inicial se dissipa quando a realidade do front se transforma em desespero. Enquanto o mundo aguarda por um armistício, Paul deve continuar lutando até o fim para satisfazer o objetivo alemão de uma ofensiva final.

O Desconhecido (2022), Thomas M. Wright Ian Routledge / Netflix Paul e Henry são dois estranhos que se tornam amigos durante uma viagem de ônibus. O motivo pelo qual os dois estão fugindo é desconhecido, dando a entender que são criminosos foragidos. Paul diz a Henry que um homem com quem ele trabalha, chamado Mark, está em busca de alguém confiável para executar uma tarefa. Embora negue que quer qualquer trabalho de origem ilegal, Henry se encontra no dia seguinte com Mark, que promete apagar seus antecedentes criminais em troca de alguns serviços.

O Enfermeiro da Noite (2022), Tobias Lindholm JoJo Whilden / Netflix Amy é uma enfermeira e mãe solo de bom coração, mas a rotina de turnos noturnos na UTI é tão puxada que ela já chegou no seu limite. Além disso, ela sofre de uma doença cardíaca grave. A chegada de Charlie, um novo enfermeiro, parece amenizar um pouco desse cotidiano tão difícil. Os dois se tornam amigos, dando esperança a Amy. No entanto, pacientes começam a morrer em circunstâncias suspeitas e Charlie parece ser o principal suspeito. Para descobrir a verdade, Amy irá arriscar a própria vida.

O Milagre (2022), Sebastián Lelio Aidan Monaghan / Netflix Após 13 anos da Grande Fome na Irlanda, a enfermeira Lib Wright é chamada até uma pequena comunidade religiosa para examinar uma menina de 11 anos, Anna, que alega estar sem comer faz quatro meses, sobrevivendo de um “maná dos céus”. Conforme a saúde da garota vai se deteriorando, Lib precisa compreender o que está acontecendo com ela, mesmo que tenha que desafiar a fé da comunidade.