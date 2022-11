Comédia na Netflix vai lavar sua alma e mostrar que a vida pode ser boa mesmo quando está ruim

“Deslizando pela Vida” é um filme sobre como ninguém é exatamente o que transparece. No filme de Mårten Klingberg, uma competição de esqui une histórias e muda o curso das coisas. Lisa (Katia Winter) e Daniel (Fredrik Hallgren) são irmãos e completamente opostos um do outro. Daniel é um empresário bem-sucedido, disciplinado e que treina esqui para competir. Ele é casado com Klara (Rakel Warmlander), com quem parece viver a vida perfeita.

O casal é obrigado a acolher Lisa após um encanamento de seu apartamento estourar e inundar todo o chão durante a madrugada. Lisa é mãe da pequena Elvira (Kelly Flogel), mas pode perder a guarda da criança devido uma investigação de seu comportamento instável, errático e irresponsável. Lisa é alcoólatra, está desempregada e sofre de depressão. Após uma noite de bebedeiras e confusão, acaba na cadeia, onde conhece o policial Anders (Ulf Stenberg), com quem irá desenvolver uma história mais tarde. Ao tentar impressionar Elvira, Lisa diz que irá participar da Corrida de Vasa, uma competição de quase 90 quilômetros em cima de esquis. Daniel também, que já estava inscrito, se oferece para treiná-la.

Durante um jantar na casa de Daniel e Klara, Lisa descobre que eles estão, há anos, fazendo sessões de inseminação artificial para ter um filho, mas que os resultados são sucessivamente malsucedidos. Às vésperas da competição, Klara recebe a notícia de que não engravidou e decide não acompanhar Daniel até a região onde será a corrida. Ele vai com sua irmã, Lisa, que reencontra o policial Anders, filho de uma tradicional corredora que já disputou mais de 30 vezes em Vasa.

Com o desgaste do casamento, Daniel aproveita a viagem para flertar com a esquiadora Naomi (Tuva Børgedotter Larsen) e passa a cogitar pedir o divórcio à Klara. Já a espontaneidade e humor ácido de Lisa parecem encantar cada vez mais Anders. Apesar de não haver redenção para ninguém, o enredo mostra seus protagonistas, Daniel e Lisa, superando suas adversidades com muitos defeitos, fraquezas, azar, mas também com bom-humor. Eles não se tornam heróis, mas superam a si próprios dentro de suas limitações. O filme não romantiza demais suas evoluções, mas mostra como pequenas vitórias são suficientes para lavar a alma.

Um filme singelo, simples e fácil de assistir, que desliza entre as cenas e deixa o momento diante da televisão leve e descontraído, apesar de alguns temas densos dentro da trama. Até mesmo as cenas que poderiam ser de drama são levadas com uma certa acidez ou sutileza.

Filme: Deslizando pela Vida

Direção: Mårten Klingberg

Ano: 2022

Gênero: Comédia

Nota: 9/10