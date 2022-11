4 filmes novos da Netflix tão intensos que vão te abalar até os ossos

Nada de Novo no Front (2022), Edward Berger

Reiner Bajo / Netflix

O agente secreto Mike Banning é responsável pela segurança do presidente Benjamin Walker. Quando ele consegue salvar a vida do chefe de Estado, mas não da primeira-dama, em um terrível acidente de carro, ele é enviado para um cargo inferior no Tesouro dos Estados Unidos. Um grupo terrorista de norte-coreanos infiltra na Casa Branca e leva o presidente e vários membros de seu gabinete como reféns para um bunker subterrâneo. Então Banning é encarregado pelo substituto interino do líder do país a coordenar o resgate de todos os reféns.