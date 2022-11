A melhor comédia de 2022, com George Clooney e Julia Roberts, vai curar qualquer resquício de mau-humor em você

Se você ama comfort movies, vai adorar esse reencontro entre Julia Roberts e George Clooney nos cinemas, em “Ingresso para o Paraíso”. Um filme de Ol Parker, experiente em acariciar corações com “Mamma Mia!” e “O Exótico Hotel Marigold”, Parker oferece uma deliciosa distração com essa produção que mistura comédia e romance e, de quebra, traz um dos casais mais queridos da ficção.

Clooney e Roberts já contracenaram quatro vezes antes deste filme, em “Onze Homens e um Segredo” (2001), “Confissões de uma Mente Perigosa” (2002), “Doze Homens e Outro Segredo” (2004), e “Jogo do Dinheiro” (2016). “Ingresso para o Paraíso” começou a ser gravado no início de 2021 e teve de enfrentar pausas e percalços por conta da pandemia de Covid-19, que atrasou o final das gravações. Enfim ao alcance dos olhos do público, a produção chega como um bálsamo para a ferida do isolamento social.

O filme se passa em Bali, na Indonésia, mas foi gravado em Queensland, na Austrália. Ele conta a história do casal divorciado David (Clooney) e Georgia (Roberts), que viaja ao país asiático para tentar atrapalhar o casamento de sua única filha Lily (Kaitlyn Dever) com um rapaz local, após um romance relâmpago. David e Georgia se odeiam e evitam a convivência, mas decidem se unir para levar a filha recém-formada de volta para os Estados Unidos para cumprir o planejamento que eles tinham de vida para ela. Enquanto colocam em prática seus planos atrapalhados, que inclui roubar as alianças dos noivos, percebem que, como diz Georgia à Lily, “pais são capazes de fazer qualquer coisa pelos filhos, exceto deixá-los ser quem realmente são”.

Nesta descoberta pela verdadeira identidade da filha e aceitação, eles também se descobrem, se examinam e analisam o que deu errado em seu próprio casamento. Enquanto mistura reflexões sobre como a falta de comunicação e a expectativa e a idealização da vida pode levar à frustração excessiva e a minar as relações mais importantes e profundas, o filme nos diverte com uma deliciosa comédia distrativa e relaxante.

A química entre Clooney e Roberts é lapidada e reluzente e nos faz sentir em um lugar familiar, comum e confortável. Se você busca um remédio para o mau-humor ou coração partido, “Ingresso para o Paraíso” é bem eficiente em proporcionar alívio imediato dos sintomas.

Filme: Ingresso para o Paraíso

Direção: Ol Parker

Ano: 2022

Gênero: Comédia / Romance

Onde assistir: Nos cinemas

Nota: 9/ 10