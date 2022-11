Série mais vista da Netflix em 2022 vai te deixar aterrorizado e obcecado do início ao fim

Imagine ter seu maior sonho transformado em realidade e, depois, em pesadelo. É isso que aconteceu na vida da família Broaddus, pessoas reais que compraram a casa perfeita em Nova Jersey, mas depois tiveram de enfrentar uma vizinhança ameaçadora e cartas anônimas tenebrosas enviadas pela caixa de correio. Inspirada na vida dessas pessoas, o prolífico realizador Ryan Murphy criou a minissérie “Bem-Vindos à Vizinhança”.

Ryan Murphy tem sido tão requisitado, que entregou de março deste ano até aqui, além de “Bem-Vindos à Vizinhança”, “Dahmer: Um Canibal Americano”, “O Telefone do Sr. Harrigan” e “Diários de Andy Warhol”. Também “911: Lone Star”, a última temporada de “American Horror Stories” e de “Feud”. O homem não para de trabalhar.

Mas em “Bem-Vindos à Vizinhança” temos uma história quase inacreditável e bastante assustadora, porque ela se desenvolve em cima do terror mais primitivo dos homens, segundo Thomas Hobbes: o da morte violenta e o da invasão da propriedade privada. Para ele, se o homem é essencialmente mau e não sabe conviver socialmente, é preciso firmar um contrato social para renunciar à total selvageria e viver sob os olhos do Leviatã, um governo que vigiará o cumprimento das regras.

Neste contexto, alguém ambiciona a propriedade Boulevard 657, uma mansão de paredes de tijolinhos e escada de pedras localizada em um subúrbio tranquilo e aparentemente seguro a uma hora de Nova York. No decorrer da série de Ryan Murphy, algumas teorias da conspiração são lançadas para dar pistas de quem poderia ser “O Observador”, que assina as cartas macabras enviadas à família. O conteúdo inclui frases esquisitas como “Você sabe o que há nas paredes da casa?” e “Dê à casa o sangue que ela está pedindo”, além de informações pessoais sobre os moradores, como seus nomes e o que fazem dentro do imóvel.

A história real aconteceu em 2014 e foi parar nas páginas do “New York Magazine”, em 2018. A família, reimaginada como Dean Brannock (Bobby Cannavale), Nora (Naomi Watts), Ellie (Isabel Gravitt) e Carter (Luke David Blumm) é atormentada dentro de sua própria residência e precisa contratar a detetive particular Theodora Birch (Noma Dumezweni), após a inércia da polícia, para investigar o autor das cartas. Os suspeitos são desde o casal de vizinhos implicantes Mitch e Maureen (Richard Kind e Margo Martindale) à vizinha esquisita com um filho problemático, Pearl e Jasper (Mia Farrow e Terry Kinney), o ex-morador da casa John Graff (Joe Mantello), o professor apaixonado por casas Roger Kaplan (Michael Nouri) e, até mesmo, a agente imobiliária Karen Calhoun (Jennifer Coolidge). São inúmeras as reviravoltas que sempre apontam para diferentes personagens e, a cada episódio, o espectador se vê cada vez mais preso ao mistério e obrigado a assistir ao próximo episódio para saber o desenrolar da história.

Viciante e estimulante, essa minissérie da Netflix nos deixa ressabiados. E se algo semelhante acontecesse comigo? O que eu faria? Será que “O Observador” apresenta algum risco real aos moradores ou suas ameaças não passam de palavras vazias? Será que ele tem deseja morar na casa ou apenas mantê-la sob sua constante guarda? “O Observador” seria apenas uma ou mais pessoas? Seria um culto ou um grupo de vizinhos invejosos? Sem dúvidas há estes e muitos outros questionamentos ainda sem respostas.

A família real, Broaddus comprou a casa por mais de US$1,35 milhões e, após cinco anos à venda, finalmente conseguiu se livrar dela por US$ 953 mil. Hoje, o objeto de obsessão de “O Observador” tem 117 anos, segundo a Sociedade de Preservação Histórica de Westfield. Essa história narrada por meio desta minissérie incrível de Ryan Murphy também vai despertar sua obsessão.

Série: Bem-Vindos à Vizinhança

Criador: Ryan Murphy

Ano: 2022

Gênero: Thriller/ Suspense

Nota: 8 /10