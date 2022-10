Suspense perturbador sobre truculência policial é um dos melhores filmes, hoje, na Netflix

Road movie dirigido por Melina Matsoukas e roteiro de Lena Waithe, “Queen & Slim” é uma versão moderna e negra de “Bonnie e Clyde”. O filme acompanha a fuga do casal Queen (Jodie Turner-Smith) e Slim (Daniel Kaluuya), que se conhecem pelo Tinder e saem para um encontro. Na volta para casa, eles são abordados por um policial racista e o episódio culmina na morte do próprio agente de segurança, após Slim agir em legítima defesa.

Queen e Slim não são pobres e nem têm antecedentes criminais. Eles ficam presos nesta armadilha do destino (do preconceito e do racismo) e são obrigados a agir como fora-da-lei. Queen é advogada. Slim, apesar de não deixar claro qual sua profissão, é um rapaz religioso e de vida pacata. Embora a reação do jovem tenha sido genuinamente para se defender do policial, eles sabem que essa versão não irá convencer as autoridades, então eles precisam fugir. O casal decide atravessar o país para chegar até Cuba.

Os dois se tornam procurados da justiça federal, com seus rostos expostos nos jornais impressos, noticiários e internet. A televisão os retrata como bandidos perigosos e capazes de qualquer coisa. O filme foi lançado naquela grande e importante onda do “Vidas Negras Importam”, de 2020. No enredo, por onde o casal passa, é acolhido por membros da comunidade negra nos Estados Unidos, porque se identificam e sabem que eles, na realidade, são vítimas desse sistema racista.

Em meio às cenas de ação, o filme instrui, critica e politiza. Ele mostra como os negros sabem que precisam se unir, se acolher e se proteger contra a perseguição branca institucionalizada. Queen e Slim avançam em sua jornada graças à militância que surge por onde eles passam, e o casal acaba se tornando símbolo de resistência para os outros.

Da perspectiva fotográfica, mérito de Tat Radcliffe, o filme é muito estiloso e abusa de contrastes e jogos de luzes e sombras, que conferem uma certa sensualidade às cenas. A trilha sonora é espetacular e combina com a beleza das filmagens, nos transportando para dentro de videoclipes musicais, coisa que Melina conhece bem. A trilha é daquelas que você vai querer salvar no seu Spotify para ouvir sempre.

“Queen & Slim” é um filme divertido, bonito e inteligente, que conecta o politizado, o intelectual e cult com o entretenimento. Ele flerta com o gênero ação e tem uma certa tensão que deixa o público cheio de expectativas, mas também emociona, toca e comove com seu drama e seu romance, que se intensifica conforme o destino de seus protagonistas se atrelam cada vez mais por sua luta pela sobrevivência.

Filme: Queen & Slim

Direção: Melina Matsoukas

Ano: 2020

Gênero: Thriller político

Nota: 10/10