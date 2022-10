6 suspenses novos na Netflix que farão seu coração querer sair pela boca

Seja por curiosidade ou por prazer, alguns seres humanos amam assistir cenas sofríveis, violentas ou tristes. As tragédias de grandes proporções são as que mais dão audiência na televisão e os vídeos com acidentes trágicos e mortes grotescas fazem sucesso nos grupos de WhatsApp. Muita gente diz que nossa sociedade está doente e que nunca se viu tanta maldade. Mas isso não é verdade. Há muitos séculos que os seres humanos amam se assustar, passar medo ou ver outras pessoas sofrerem. Na idade média, os povos se aglomeravam nas praças para assistir condenados serem guilhotinados, enforcados ou queimados em fogueiras. No império romano, a diversão da galera era ir para o coliseu ver os gladiadores enfrentarem a si próprios e feras selvagens. Até hoje, muita gente gosta de assistir lutas que banham de sangue, suor e saliva o tatame. O medo e o sofrimento é algo que captura o ser humano. Nesta lista, a Revista Bula trouxe algumas das melhores produções de suspense mais recentes disponíveis na Netflix para você aliviar essa alma sedenta por sensacionalismo que existe aí dentro do seu corpo. Destaques para “Um Marido Fiel”, de 2022, de Barbara Topsøe-Rothenborg; e “Imperdoável”, de 2021, de Nora Fingscheidt. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

O Perfumista (2022), Nils Willbrandt Divulgação / Netflix Uma detetive que perdeu o olfato rouba uma poção com o intuito de reconquistar o homem que ama. Depois, ela se une ao perfumista de quem roubou para recuperar o olfato, mas ele é capaz de matar em sua busca pelo aroma perfeito.

Passei por Aqui (2022), Babak Anvari Nick Wall / Netflix Dois grafiteiros, Toby e Jay, invadem casas de pessoas muito ricas e deixam a mensagem “Passei por aqui” em suas paredes. É uma forma de dizerem a eles que, apesar de ricos, não são invencíveis. Toby mora com sua mãe, Lizzie, e eles vivem uma relação conturbada. Toby é jovem pseudo-rebelde, emo e misógino. Logo ele e Jay também passarão a ter atritos, quando a personalidade de Toby bater de frente com os objetivos de Jay, que está prestes a ter um filho com a namorada, Naz. Toby acaba invadindo a casa de um ex-juiz sozinho e descobre que o homem guarda muitos segredos obscuros.

Um Marido Fiel (2022), Barbara Topsøe-Rothenborg Andreas Bastiansen / Netflix Christian e o Leonara são, aparentemente, um casal perfeito. Eles têm um filho que acabou de se curar de uma doença grave e agora o futuro parece brilhante novamente. Durante uma festa da empresa de Christian, Leonara vê o marido com uma moça mais jovem e pressente que ele irá deixá-la. Se sentindo injustiçada, já que Leonara sacrificou sua carreira e desistiu de tudo para cuidar do filho doente e de sua família, ela decide tomar medidas extremas contra Christian. Mas ele também tem planos misteriosos contra a esposa.

Imperdoável (2021), Nora Fingscheidt Kimberley French / Netflix Ruth Slater matou dois policiais e cumpriu longos anos de cadeia antes de ganhar sua liberdade. De fora da prisão, Ruth se depara com uma sociedade que não está disposta a perdoar seus erros do passado. Mesmo tendo cumprido sua pena, Ruth não tem redenção. Como consequência de suas ações, sua irmã mais nova agora vive uma vida problemática. Enquanto isso, o filho de um dos policiais mortos por Ruth planeja se vingar dela.

O Culpado (2021), Antoine Fuqua Glen Wilson / Netflix Joe Baylor é um policial mal-humorado da polícia de Los Angeles, que está afastado das ruas por seu mau comportamento, enquanto aguarda ser julgado. Até lá, ele é rebaixado e colocado para atender chamadas de emergência. Em um dia tedioso, Joe recebe a ligação de Emily, uma mulher que finge conversar com sua filha na linha, enquanto tenta camuflar um pedido de socorro de seus sequestradores.