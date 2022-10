7 filmes novos para assistir na Netflix e deixar o mês de outubro mais leve

É claro que todos temos responsabilidades. Pessoas contam com a gente. Mas é importante saber que não podemos carregar o peso do mundo sobre os nossos ombros o tempo inteiro. Uma hora, as forças acabam. É preciso dar um tempo para retomar as energias. É extremamente necessário, não levar a vida tão à sério. É preciso fazer piada de si mesmo e, principalmente, dos problemas para conseguir enxergar alguma luz. Sem um sorriso, a vida é pura escuridão. Para te ajudar a encontrar um pouco de leveza, amor e ternura, a Revista Bula trouxe essa lista de filmes bobinhos e levinhos para você respirar e relaxar. Destaques para “A Caminho do Verão”, 2022, de Sofia Alvarez; “Combinação Perfeita”, de 2022, de Stuart McDonald; e “Como Seria Se…?”, de 2022, de Wanuri Kahiu. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Caminho do Verão (2022), Sofia Alvarez Emily V. Aragones / Netflix Auden West é uma estudante exemplar e filha de acadêmicos. Ela se formou no ensino médio e quer passar um verão despreocupado em Colby, antes de partir para a faculdade. Apesar das objeções de sua mãe, ela deseja passar um tempo próxima do pai ausente, sempre trancado em seu escritório trabalhando. Ele tem um outro filho de seu novo casamento e mora em Colby. Ao chegar lá, Auden não se dá bem com as funcionárias adolescentes de sua madrasta e se sente uma pária. Quando conhece o tímido Eli, de cabelos encaracolados, os dois se aproximam e começam a tirar um ao outro de dentro de suas conchas.

Combinação Perfeita (2022), Stuart McDonald Vince Valitutti / Netflix Lola Alvarez é uma executiva bem-sucedida de Los Angeles, que atende uma renomada vinícola na Austrália e está à procura de um novo importador. Quando seu colega de trabalho rouba uma de suas ideias e apresenta como sua, Lola sai do emprego e vai atrás de sua conta australiana de forma independente. Ela viaja para a área rural do vinhedo e aceita uma proposta de trabalho temporário na fazenda para provar sua competência. Ela está constantemente supervisionada pelo chefe, Max, e atormentada por um grupo de trabalhadores divertidos e esforçados. Enquanto isso, Lola e Max estão cada vez mais atraídos um pelo outro. No entanto, Max, esconde um segredo de todos.

Como Seria se…? (2022), Wanuri Kahiu Felicia Graham / Netflix Logo antes de se formar na faculdade, Natalie fica dividida entre duas realidades paralelas: na primeira, ela fica grávida e continua morando em sua cidade natal. Na segunda, ela se muda para Los Angeles. Mas uma coisa é certa: nas duas realidades, Natalie vive amores marcantes, corre atrás do sucesso como artista e segue em frente em uma jornada para descobrir quem realmente é.

Já Fui Famoso (2022), Eddie Sternberg Sanja Bucko / Netflix Vince é um ex-integrante de boyband, que quer retornar ao mundo da música. Rejeitado por promotores e produtores, ele está pessimista. Até que ele conhece Stevie, um jovem baterista com espectro autista, que encoraja Vince a acreditar em si mesmo de novo. Eles formam a banda “The Tin Men” e planejam se mostrar ao mundo.

Metal Lords (2022), Peter Sollett Scott Patrick Green / Netflix Hunter e Kevin são dois adolescentes de ensino médio que querem formar uma banda de heavy metal. Eles estão à procura de um baixista, mas só conseguem encontrar Emily, que toca violoncelo e tem alguns sérios transtornos emocionais. O grupo se inscreve no Battle of Bands, mas precisam conciliar as diferenças musicais para conseguirem vencer.