7 filmaços que acabaram de chegar à Netflix e valem cada milésimo de segundo do seu tempo

Quando você está com o controle na mão, sente o poder viciante da busca. E é aí que mora o perigo, uma vez que você começa a procurar por algo para ver, quer conferir se não há algo mais interessante passando em outro canal, ou se não há outro filme mais legal para assistir do que aquele que você está namorando. E aí, meus amigos, as horas passam e você não viu absolutamente nada. Para te ajudar a decidir logo de cara, sem ficar rodando pelos canais e aplicativos, a Revista Bula trouxe uma lista de boas produções que valem cada milésimo de segundo do seu tempo. Então, confira antes mesmo de ligar de TV e não perca tempo. Destaques para “Justiceiras”, de 2022, de Jennifer Kaytin Robinson; “O Perfumista”, de 2022, de Nils Willbrandt; e “Emma”, de 2020, de Autumn Wilde. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Justiceiras (2022), Jennifer Kaytin Robinson Kim Simms / Netflix Drea está no auge de sua popularidade no ensino médio quando uma sex tape sua vaza para toda a escola e sua reputação fica em frangalhos. Aparentemente, o responsável é o garoto mais popular, Max. Por outro lado, Eleanor é uma aluna que acaba de chegar por transferência e se irrita ao descobrir que irá reencontrar uma garota que a perseguia anos antes, Carissa. Drea e Eleanor iniciam uma amizade improvável e secreta para se vingar dos valentões do colégio.

O Perfumista (2022), Nils Willbrandt Divulgação / Netflix Uma detetive que perdeu o olfato rouba uma poção com o intuito de reconquistar o homem que ama. Depois, ela se une ao perfumista de quem roubou para recuperar o olfato, mas ele é capaz de matar em sua busca pelo aroma perfeito.

Emma (2020), Autumn de Wilde Divulgação / Focus Features Bonita, inteligente e rica, Emma Woodhouse é uma jovem inquieta e sem rivais em sua pacata cidadezinha, que não consegue parar de se intrometer na vida amorosa de seus amigos. Aos 21 anos, ela está entediada após o casamento de sua governanta com um viúvo. Procurando um projeto de casamento, Emma, que mora com seu pai ansioso, faz amizade Harriet Smith, uma jovem de origem desconhecida, que frequenta o internato da vila para meninas carentes. Ela está determinada a unir Harriet com o vigário, o senhor Elton. Então ela convence Harriet a não aceitar a proposta do belo arrendatário Robert Martin. Em meio a triângulos amorosos e gafes em eventos sociais, Emma procura o amor até descobrir que ele já estava lá.

Harriet (2019), Kasi Lemmons Divulgação / Universal Pictures Em uma plantação de Maryland, Minty Ross vive com seu marido John Tubman e sua família. John e o pai dela, Ben, são homens livres e imploram ao mestre Brodess que ele liberte sua família, que ainda é escrava, mas o fazendeiro hesita. Minty, que faz feitiços e acredita em visões espirituais, pede a Deus para derrotar seu escravizador. Brodess morre e seu filho, Gideon, decide vendê-la. Minty escapa para a Filadélfia, deixando John para trás. Lá ela muda seu nome para Harriet Tubman e treina com abolicionistas para resgatar sua família. Enquanto isso, Gideon contrata um mercenários para rastrear e capturar quem está ajudando os escravos a escapar.

Luce (2019), Julius Onah Divulgação / Neon Amy e Peter Edgar estão orgulhosos de seu filho adotivo, Luce, que eles resgataram da Eritreia devastada pela guerra quando ele ainda era uma criança. Um estudante talentoso e atleta, Luce desperta suspeitas na professora Wilson sobre um incêndio na escola. Ela vasculha seu armário e descobre fogos de artifício ilegais e mortais. Luce reage com indignação, acusando a senhora Wilson de invadir sua privacidade. Amy e Peter ficam do lado filho, quando descobrem que a senhora Wilson tem um histórico de perseguir alunos e ainda cuida sozinha da irmã com transtornos mentais. Aos poucos as verdades se desenrolam provocando consequências surpreendentes.

Brian Banks: Um Sonho Interrompido (2018), Tom Shadyac Divulgação / Bleecker Street Brian Banks era um jogador de futebol promissor do ensino médio quando foi acusado de estupro e, a conselho de seu advogado, não contestou. Mais tarde, em liberdade condicional, Banks trabalhou obstinadamente para provar que não cometeu o crime. Com a ajuda de advogados do California Innocence Project, Banks é inocentado de todas as acusações e passa a realizar seus sonhos.