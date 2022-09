5 suspenses viscerais na Netflix que vão te transtornar

Pieces of a Woman (2021), Kornél Mundruczó

Benjamin Loeb / Netflix

Sean trabalha na construção de uma ponte em Boston e deixa o local para ficar com sua companheira, Martha, que está grávida em casa. O primeiro bebê do casal nascerá a qualquer momento. Quando chega a hora, a obstetra não está disponível, então é enviada uma parteira substituta. Ela acompanha todos os estágios com Martha em um parto domiciliar que aparentemente transcorre dentro do script. Quando o bebê sai e se ouve o primeiro choro, os pais o seguram, em êxtase. A parteira dá um suspiro de alívio. Mas o momento de felicidade é passageiro e logo algo dá errado.