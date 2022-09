As 5 melhores séries do momento para assistir agora na Netflix

Antigamente, as séries eram programas para roteiristas e diretores em início de carreira, que queriam ser notados, eram comédias com um orçamento mediano, elas lançavam artistas ao estrelato ou acolhiam aqueles já em seu crepúsculo. Agora, as séries se tornaram super produções. Algumas têm episódios com duração de filmes e orçamentos bilionários. As séries viraram febres no mundo todo e lançaram ícones na cultura popular, como “Friends”, “Breaking Bad” e “Game of Thrones”. Ao mesmo tempo que agora se produz muitos seriados por ano, o padrão elevou. Para que eles se tornem sucesso, precisam ser muito bons. Nesta lista, a Revista Bula traz algumas das séries mais amadas do público no momento na Netflix. Destaques para “Heartstopper”, de 2022, de Alice Oseman; e “Sandman”, de 2022, de Neil Gaiman e David S. Goyer. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Heartstopper (2022), Alice Oseman Rob Youngson / Netflix Em uma escola de segundo grau na Inglaterra, Charlie é um adolescente abertamente gay e sério, enquanto Nick Nelson é um jogador de rugby alegre e de coração mole. Um dia, eles são obrigados a se sentar juntos. Logo eles se tornam amigos e Charlie se apaixona por Nick, embora pense que ele seja heterossexual. No entanto, um romance floresce entre eles, que descobrem que podem contar com uma forte comunidade de aliados e amigos.

Sandman (2022), Neil Gaiman e David S. Goyer Divulgação / Netflix O deus do sonho, conhecido como Morpheus, governa seu próprio reino espiritual e domina todos os sonhos e pesadelos entre humanos. Em 1916, ele é capturado durante um ritual de ocultismo e passa 105 anos preso em uma redoma, sem seu elmo, sua mala de areia mágica e seu rubi, que são as ferramentas que lhe conferem poder. Após escapar de seu cativeiro, em 2021, Morpheus embarca em uma jornada para recuperar seus objetos perdidos e, consequentemente, seus poderes.

Uma Advogada Extraordinária (2022), Yu In-sik Divulgação / Netflix Woo Young-woo acaba de se formar em direito como a melhor aluna da turma. Ela possui espectro autista e Síndrome de Savant, que a confere habilidades intelectuais extraordinárias. Quando ela consegue seu primeiro emprego, passa a enfrentar desafios em relação a reação das pessoas quanto ao seu jeito de ser. No entanto, com ajuda de seu pai, seu amigo Dong Geulami e seus colegas de trabalho do escritório de advocacia, Young-woo encontrará suas próprias maneiras de ter sucesso na profissão.

Uncoupled (2022), Jefrey Richman e Darren Star Barbara Nitke / Netflix Michael Lawson é um corretor de sucesso em Nova York, com uma carreira invejável, uma família que o apoia, ótimos amigos e um casamento de 17 anos com Colin. Até que Colin decide o deixar às vésperas de seu aniversário de 50 anos. Sem chão, Michael tem de enfrentar a vida de solteirão em Nova York e a solidão sem sua alma-gêmea.