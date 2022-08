15 filmes na Netflix que ajudarão a aliviar seu estresse e baixar o nível de ansiedade

Amor Garantido (2020), Mark Steven Johnson

Ricardo Hubbs / Netflix

“Amor Garantido” é um aplicativo de relacionamentos que promete aos seus usuários que em mil encontros a pessoa achará o amor de sua vida. Nick Evans é um fisioterapeuta que está próximo de alcançar esse limite e ainda não achou a mulher perfeita. Então, ele contrata Susan para processar o aplicativo. Susan é uma excelente advogada, com um bom coração, mas que sempre defende clientes sem dinheiro suficiente para pagar. À princípio, ela não gosta de Nick e acha que ele é um aproveitador que quer ganhar dinheiro às custas do processo. No entanto, ele pagou bem pelos serviços de Susan, que está com o aluguel atrasado. A advogada conversa com as garotas com quem Nick se encontrou e descobre que ele foi elegante e atencioso com todas. Susan também descobre que Nick pretende usar o dinheiro que irá ganhar no processo para ajudar no tratamento de crianças carentes. Durante o imbróglio judicial, os dois acabam se aproximando e poderão ganhar muito mais que uma decisão favorável.