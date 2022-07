Os 10 filmes caros da história da Netflix

Se você acha que 1 milhão de dólares é muita coisa, saiba que para a produção de um filme isso não é nada. Pelo menos em Hollywood, onde os investimentos da indústria cinematográfico são monumentais e, para conseguir bons lucros, é preciso ter um roteiro promissor, um diretor visionário e uma aplicação financeira altíssima. O trabalho fica, sobretudo, nas mãos do produtor, que precisa negociar com o estúdio a quantia e acertar os gastos com o diretor. Algumas das obras mais importantes que conhecemos do cinema tiveram inúmeros problemas relacionados aos orçamentos e acabaram estourando a quantia estipulada pelo estúdio. Por mais que a gente acredite que a grana investida nos filmes são mais que suficientes, a realidade é outra. Para concretizar tudo que é preciso para que o filme fique perfeito, é mesmo necessário muito dinheiro. Aqui estão as obras mais caras da história da Netflix. Destaques para “Agente Oculto”, de 2022, Anthony Russo e Joe Russo; “Alerta Vermelho”, de 2021, de Rawson Marshall Thurber; e “O Irlandês”, de 2019, de Martin Scorsese. Os títulos estão disponíveis na Netflix e organizados de acordo com o mais caro para o menos.

Army of the Dead: Invasão em Las Vegas (2021), Zack Snyder Clay Enos / Netflix Um comboio militar norte-americano carregado de zumbis deixa a Área 51 e colide com um carro na saída de Las Vegas. Os zumbis escapam, depois matam e contaminam diversos soldados antes de irem em direção à cidade, onde também infectam a maior parte da população. Após o fracasso de uma operação militar, o governo decide isolar Las Vegas. Mesmo diante do caos, um grupo de mercenários decide se unir para realizar um assalto a um cassino.

O Céu da Meia-Noite (2020), George Clooney — US$ 100 milhões Philippe Antonello / Netflix Augustine é um cientista moribundo que opta por permanecer sozinho em um observatório do Círculo Ártico, quando um incidente deixa a Terra inabitável e os humanos precisam se esconder em abrigos subterrâneos. É 2049, quando Augustine descobre uma jovem escondida no observatório. Juntos, eles partem pelo terreno inóspito e perigoso para alcançar um satélite e tentar se comunicar com uma nave espacial que está retornando à Terra. Augustine quer avisar a tripulação que eles não podem fazer o retorno. A nave está voltando de um planeta chamado K-23, que foi descoberto graças a uma pesquisa original de Augustine. O local é habitável e o futuro da humanidade pode depender da tripulação.

Bright (2017), David Ayer — US$ 106 milhões Matt Kennedy / Netflix Em uma Los Angeles distópica, orcs e elfos existem junto a humanos. Os policiais Daryl Ward e Nick Jakoby convivem com os perigos que é ser policial em uma comunidade cheia de tensão entre as espécies. Jacoby é o primeiro orc a servir na força de segurança e praticamente todos os oficiais humanos o querem fora dali. Enquanto isso, os orcs o consideram um traidor. Até que os policiais tropeçam em um “Brilhante”, uma espécie de mago com uma varinha mágica na mão. A varinha é uma arma poderosa capaz de conceder qualquer desejo. Então, se inicia uma guerra entre humanos, orcs, policiais corruptos e elfos e uma corrida para colocar o “Brilhante” em segurança.

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas (2021), Michael Rianda e Jeff Rowe — US$ 110 milhões Divulgação / Netflix A tecnologia criou um abismo entre Katie e seu pai, Rick. Enquanto ela produz vídeos virais para o YouTube, o pai não tem ideia de como usar um smartphone. Além disso, as personalidades de ambos são bem diferentes. Katie planeja estudar cinema e seguir seus sonhos, já o pai pertence a uma geração que não sabe como expressar seus sentimentos. Para se aproximar da filha, Rick decide que toda a família irá levar Katie até a faculdade para uma última viagem juntos. No meio do caminho, um estranho evento apocalíptico fará com que robôs decidam dominar o mundo.

Operação Fronteira (2019), J.C. Chandor — US$ 115 milhões Divulgação / Netflix Cinco amigos, que são ex-agentes das forças especiais norte-americana, se unem para derrubar um traficante sul-americano do cartel mais violento do mundo. A ação não tem o respaldo do governo e será realizada, principalmente, por interesses financeiros. Quando uma série de acontecimentos fora do esperado são desencadeados, a lealdade entre eles será testada.

Legítimo Rei (2018), David Mackenzie — US$ 120 milhões David Eustace / Netfix O filme histórico retorna ao século 14, na Escócia, quando Robert the Bruce lidera um levante contra o domínio inglês. Em uma batalha de Davi e Golias, Robert the Bruce quer romper com o acordo que fez com o rei Eduardo I e reivindicar o trono. Mesmo com um exército menor e menos equipado, a empreitada do líder escocês é adornada por vitórias e fracassos.

Esquadrão 6 (2019), Michael Bay — US$ 150 milhões Christian Black / Netflix Um bilionário e filantropo decide fingir sua própria morte e convocar seis pessoas de diferentes partes do mundo para formar um esquadrão. Cada vigilante tem um talento especial e eles são escolhidos pelo desejo de abandonar o passado para se tornarem “fantasmas”. A equipe planeja atacar o regime ditatorial do Turgistão, promover a revolução no país e colocar um novo presidente no poder.

O Irlandês (2019), Martin Scorsese — US$ 160 milhões Niko Tavernise / Netflix Na Pensilvânia, no ano de 1956, Frank Sheeran é um veterano de guerra de origem irlandesa que trabalha como motorista de caminhão e acidentalmente conhece o mafioso Russell Bufalino. Após realizar alguns serviços ilegais para Bufalino, Frank se torna seu homem de confiança. Então, Bufalino envia Frank para Chicago com a tarefa trabalhar como guarda-costas de Jimmy Hoffa, um poderoso líder sindical relacionado ao crime organizado. Frank mantém uma amizade íntima por quase 20 anos com Hoffa, que desaparece em 1975.

Alerta Vermelho (2021), Rawson Marshall Thurber — US$ 190 milhões Frank Masi / Netflix Um alerta vermelho em busca de uma criminosa habilidosa é emitido pela Interpol e o agente do FBI John Hartley assume a dura missão. Ele terá de capturar a ladra de arte mais procurada do mundo, Sarah Black. Em sua jornada global para conseguir pegá-la, terá de se unir e se aventurar com um poderoso ladrão de artes, Nolan Booth.

