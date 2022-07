7 filmes na Netflix que vão impactar sua vida mais que um terremoto de magnitude 9

Um terremoto de magnitude 9 na escala Richter é uma coisa rara. Aconteceu poucas vezes no mundo como conhecemos e, quando ocorreu, provocou uma onda de destruição muito grande. Em 1960, um abalo sísmico desse tipo, de escala 9,5, foi registrado no Chile e deixou cerca de 2 mil mortos e 2 milhões de feridos. Dizem que esses tremores chegaram a ser sentidos em outros países. Algumas obras de arte são tão incomuns e, inclusive, assustadoras, que você sente o impacto dentro de si mesmo quando elas passam pela sua vida. Ao mesmo tempo que elas parecem ter destruído suas certezas, elas fazem com que você se reconstrua por dentro, com convicções e conceitos melhores. Alguns filmes também são assim. Uma vez que passam pela sua vida, promovem uma verdadeira revolução. A Revista Bula traz alguns deles e que estão disponíveis na Netflix. Destaques para “Não Olhe para Cima”, de 2021, de Adam McKay; “O Poço”, de 2019, de Galder Gaztelu-Urrutia; e “Ya No Estoy Aqui”, de 2019, de Fernando Frias. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Não Olhe para Cima (2021), Adam McKay Niko Tavernise / Netflix Kate Dibiasky, uma estudante de astronomia, e seu professor, dr. Randall Mindy, descobrem um cometa orbitando no sistema solar em rota de colisão com a Terra. A apenas seis meses do impacto, eles precisam chamar atenção da grande mídia para alertar a humanidade, que não parece se importar tanto, pois está ocupada demais com as redes sociais.

O Poço (2019), Galder Gaztelu-Urrutia Divulgação / Netflix “O Poço” é uma espécie de prisão vertical com centenas de andares, onde as pessoas são colocadas para serem punidas ou em troca de algo que desejam muito. Duplas são distribuídas por andar aleatoriamente e trocadas a cada mês. No centro do lugar, desce uma plataforma, onde é colocada a comida. As refeições são oferecidas de cima para baixo, proporcionando fartura para aqueles que estão em andares superiores e escassez para quem está embaixo.

Ya no Estoy Aquí (2019), Fernando Frias Divulgação / Netflix O filme acompanha a jornada de Ulises, de Monterrey até Nova York e, depois, de volta à sua cidade natal. Ele é um imigrante que foge da violência de seu país, mas acaba se deparando com um novo ambiente estranho e hostil. O filme explora as complexidades de viver nas fronteiras pobres do México, os laços entre a cultura, identidade e a diáspora de mexicanos e mexicanas nos Estados Unidos.

Me Chame pelo Seu Nome (2017), Luca Guadagnino Divulgação / Sony Pictures Ambientado no verão de 1983, no norte da Itália, o filme percorre semanas ensolaradas nas quais o mundo de Elio é transformado. Arrogante e sofisticado, embora transpareça uma ingênua insegurança, Elio e seus pais não convencionais se preparam para receber Oliver, um aluno de pós-graduação que irá trabalhar durante o verão com o pai do adolescente, que é professor. Bonito e confiante, a forma como Oliver preenche os ambientes por onde passa deixa Elio completamente apaixonado.

Capitão Fantástico (2016), Matt Ross Erik Simkins / Bleecker Street Ben e seus filhos vivem na floresta, se alimentam do que caçam, leem livros complexos e rejeitam o estilo de vida capitalista. Eles acreditam que estão lutando para sobreviver em uma sociedade cada vez mais distante da natureza e do conhecimento intelectual. Apesar disso, o filho mais velho, Bodevan, sonha em frequentar uma universidade, enquanto o mais novo, Rellian, quer ser uma criança como todas as outras. A mãe cometeu suicídio recentemente e todos ainda estão impactados com sua ausência. Apesar de não terem sido convidados, a família toda embarca em uma viagem de ônibus para participar do funeral, promovido pelo avô materno aristocrata.

Whiplash: Em Busca da Perfeição (2014), Damien Chazelle Divulgação / Sony Pictures Andrew Neiman é um músico talentoso, que consegue entrar no prestigiado conservatório de música de Manhattan, a Schaffer Academy. O sonho dos estudantes de música do conservatório é ser convidado para à banda de jazz, regida pelo severo professor Terence Fletcher. Ele treinou alguns dos melhores instrumentistas de jazz da atualidade, mas agradá-lo não é uma tarefa fácil. Seus métodos incluem assédio moral, agressões e completa humilhação, além de forçar seus alunos ao limite da exaustão. Andrew é convidado para ser o baterista da banda, mas o que começa como um sonho, pode se tornar o fim do seu amor pela música.