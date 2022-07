7 pequenos tesouros escondidos na Netflix para assistir no final de semana

Não se preocupe, você não está maluco de achar que não tem mais nada para ver na Netflix. Isso acontece com todo mundo, por mais opções que existam na plataforma. Isso ocorre, porque muitas vezes o algoritmo fica repetindo sempre as mesmas coisas para você. Enquanto isso, você perde outras centenas de possibilidades existentes no catálogo. Então, a Revista Bula trouxe uma lista que vai te ajudar a sair do óbvio e encontrar produções diferentes e boas na plataforma. Destaques para “Je Suis Karl”, de 2021, de Christian Schwochow; “O Homem Água”, de 2020, de David Oyelowo; e “O Filho Protegido”, de 2019, de Sebastián Schindel. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Je Suis Karl (2021), Christian Schwochow Divulgação / Netflix Maxi perde seus irmãos gêmeos mais novos e sua mãe em um atentado terrorista. Enquanto a mídia e os nacionalistas culpam os islâmicos, Maxi não sabe o que pensar. Enquanto isso, o carismático Karl, um jovem nacionalista branco neonazista, tem Maxi como alvo. Ele a doutrina para usar sua imagem em favor de sua organização.

O Homem Água (2020), David Oyelowo Divulgação / Netflix Gunner, de 11 anos, sofre ao ver a saúde de sua mãe se deteriorando diante de uma leucemia. Disposto a encontrar uma cura a qualquer preço, ele e a amiga Josephine, conhecida como Jo, iniciam uma jornada pela selva em busca de uma lenda, o Homem Água. A criatura é conhecida por saber como enganar a morte. Diante da dor e da possibilidade da perda, ele conta com o poder de sua imaginação para destrancar um mundo mágico.

O Filho Protegido (2019), Sebastián Schindel Divulgação / Netflix Lorenzo é um pintor de 50 anos e ex-alcoólatra, que está esperando um filho com Sigrid. Ele tem outras duas filhas de seu primeiro casamento, com as quais não tem mais contato desde que se mudaram para o Canadá. Sigrid é uma bióloga que transformou seu porão em um laboratório e, desde que sofreu um aborto, ficou apreensiva em relação à gravidez. Durante a gestação, o casamento começa a se dissolver. Depois que o bebê nasce, é diagnosticado com fotofobia e Sigrid o mantém trancado em um quarto escuro por seis meses. Enquanto isso, Lorenzo fica convencido de que Sigrid está escondendo seu verdadeiro filho e que a criança que ela o deixa ver é outra.

Está Tudo Certo (2018), Eva Trobisch Divulgação / Netflix Janne é uma jovem que trabalha em uma editora de livros. Um dia decide ir a uma festa sem a companhia de seu namorado. Na ocasião, ela bebe, dança e se diverte com o cunhado de seu chefe, que acaba interpretando a situação de maneira equivocada. Após rejeitá-lo, Janne é forçada a ter relações sexuais com o homem e tenta encarar sua situação sem transformá-la em um grande drama. Seguindo sem dar queixa do agressor e sem revelar o ocorrido com ninguém, Janne é surpreendida ao descobrir que seu estuprador trabalhará no mesmo escritório que ela. Lentamente, ela vê seu autocontrole escorregando por entre os dedos, enquanto tenta manter a aparência de que tudo está bem.

O Aviso (2018), Daniel Calparsoro Divulgação / Netflix Nico, que irá completar 10 anos em alguns dias, é obrigado por valentões de sua escola a comprar uma revista pornográfica em uma loja de conveniência. Até que sua mãe aparece e o resgata da situação constrangedora. O dono do estabelecimento dá a Nico uma revista de videogames. Dentro dela, o garoto encontra um bilhete que diz que ele não deve ir até a loja no dia de seu aniversário, caso contrário será baleado e morto. O recado havia sido implantado por um desconhecido que enxergou padrões matemáticos em mortes ao longo de várias décadas. Ele será a única pessoa com quem Nico poderá contar para não se tornar vítima de uma tragédia. No entanto, seu novo amigo não é confiável e sofre graves transtornos mentais.