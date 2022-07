6 melhores filmes da Netflix para assistir com crianças nas férias de julho

O ideal é que durante as férias de julho as crianças sejam ocupadas com muitas brincadeiras, diversão, vitamina C e, claro, descanso. Mas sabemos que o mundo ideal nem sempre é o real e, por várias vezes, os filhos têm de ficar em casa, porque os pais precisam trabalhar, mesmo que em home office. Se você não sabe o que fazer com os pequenos nesses horários em que você está super ocupado e não tem com quem contar para levar a meninada para fora de casa, a Netflix tem uma programação que vai manter as crianças entretidas por algumas horinhas. Destaques para “Frangoelho e o Hamster das Trevas”, de 2022, de Ben Stassen e Benjamin Mousquet; “A Jornada de Vivo”, de 2021, de Kirk DeMicco e Brandon Jeffords; e “Sonic: O Filme”, de 2020, de Jeff Fowler. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Frangoelho e o Hamster das Trevas (2022),Ben Stassen e Benjamin Mousquet Divulgação / Netflix O Rei Pedro encontrou Frangoelho quando ele ainda era um bebê, sozinho em um barco, e o adotou. Ele ensinou a essa criança incomum que aquilo que a torna diferente, a torna especial. Mas, Frangoelho, um jovem metade galinha e metade lebre, só quer ser igual a todo mundo. Quando seu tio trapaceiro, o Hamster das Trevas, foge da prisão, Frangoelho e dois amigos saem em uma aventura para capturar o vilão e aprendem valiosas lições.

A Jornada de Vivo (2021), Kirk DeMicco e Brandon Jeffords Divulgação / Netflix “A Jornada de Vivo” conta a história de um talentoso jupará que passa os dias entretendo o público em uma praça de Havana, acompanhando o dono Andrés. Apesar de não falarem a mesma língua, Vivo e Andrés se entendem através do amor pela música e formam a dupla perfeita. Um dia, Andrés recebe um convite para o último show da famosa Marta Sandoval em Miami. Os dois já foram parceiros, e ela espera retomar o contato. Porém, uma grande tragédia atrapalha os planos de Andrés. Agora, Vivo precisa entregar uma mensagem a Marta: uma declaração de amor em forma de música, escrita pelo dono muito tempo atrás. Para conseguir chegar até Miami e cumprir essa missão, Vivo vai precisar da ajuda de Gabi, uma adolescente cheia de energia que adora tambores.

Sonic: O Filme (2020), Jeff Fowler Divulgação / Paramount Pictures Sonic, o icônico porco-espinho dos games, está fugindo do Doutor Ivo Robotnik, que quer roubar seus poderes de velocidade supersônica para dominar o mundo. Com ajuda do policial Donut Lord Wachowski, Sonic escapa de seu sequestrador. Ao longo do caminho, ele faz inúmeras travessuras e vivencia aventuras únicas.

A Caminho de Casa (2019), Charles Martin Smith Divulgação / Columbia Pictures Bella é uma cadelinha que começa sua vida nas ruas de Denver, em um terreno abandonado, com sua mãe e irmãos de ninhada. Após sua mãe ser pega pelo Centro de Zoonoses, uma mamãe gata encontra e adota Bella. Um dia, Lucas, que mora próximo ao lote onde a cadelinha vive, mostra para sua namorada os gatos que vivem no local e eles descobrem Bella. Lucas leva a cadela para morar com ele e sua mãe, uma veterana de guerra que luta contra uma depressão. Durante um tempo, Bella desfruta de uma vida idílica e até conforta veteranos em um hospital, onde Lucas trabalha. Quando o Centro de Zoonoses considera Bella perigosa e ameaça eutanásia, Lucas lhe ensina um jogo chamado “vá para casa”, no qual ela é ensinada a retornar para o lugar onde vive com os donos. Então, Lucas é forçado a colocar Bella sob os cuidados de tios no Novo México. Bella acredita que é o momento de jogar “vá para casa” e começa sua longa jornada de retorno.

Homem-Aranha no Aranhaverso (2018), Bob Persichetti e Peter Ramsey Divulgação / Sony Pictures Releasing Miles Morales é um adolescente de 14 anos, que está matriculado em um internato de elite em Nova York, mas prefere o convívio com seus amigos do Brooklyn. Após ser mordido por uma aranha radioativa, Miles sente mudanças estranhas em seu corpo. Ao refazer seus passos até um laboratório subterrâneo, Miles encontra Peter Parker lutando contra o chefe do crime, Kingpin. O vilão quer abrir um buraco no espaço-tempo para destruir Nova York. Após Miles e Peter encontrar outras quatro pessoas metade aranha, eles entendem que precisam trabalhar em equipe para derrotar Kingpin e retornar para seus universos.