10 filmes de máfia na Netflix mais irrecusáveis que uma oferta de Don Corleone

Os primeiros filmes de máfia surgiram ainda em meados de 1910 e foram se consolidando ao longo das décadas e ganhando seu auge nos anos 1930. Histórias sobre ostentação, luxo e poder logo após a Grande Depressão, glamourizaram os gângsteres, o que resultou no Código Hayes, uma lei que tentou controlar a forma como esses bandidos eram retratados e censurar a violência nas telas. Mas foi na década de 1970 que o gênero foi revolucionado com “O Poderoso Chefão”, de Francis Ford Coppola, que apresentou a máfia de forma mais realista e dramática, costurando a trama de crime com conflitos internos de seus personagens, apego familiar e religioso, transformando os gângsteres em seres de muitas camadas. Se você adora os “mobsters”, acompanhe essa lista de produções disponíveis do gênero na Netflix. Destaques para “Como me Apaixonei Por um Gângster”, de 2022, de Maciej Kawulski; “Nada Santo”, de 2019, de Renato De Maria; e “O Irlandês”, de 2019, de Martin Scorsese. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Como me Apaixonei Por um Gângster (2022), Maciej Kawulski Divulgação / Netflix Nikos é um jovem ambicioso que se torna especialista em importar ilegalmente carros para a Polônia. Ele constrói um império automobilístico, se torna o gângster mais perigoso do país e se esforça para conquistar cada vez mais poder e obter um status financeiro sem precedentes. Mas, se por um lado sua vida gira em torno de interesses materiais e da violência, por outro, seu maior bem é a mulher que ama.

Nada Santo (2019), Renato De Maria Divulgação / Netflix Santo Russo é um católico fervoroso, mas isso não o impede de ser ladrão, sequestrador, traficante de drogas, adúltero e homicida. Durante sua infância, seu pai foi extremamente rigoroso. Na adolescência, Russo foi preso por um crime que não cometeu e seu pai não fez nada para impedi-lo de ir para o reformatório para ensiná-lo uma lição. E é lá que Santo aprende a se tornar um bandido. Uma década depois, Santo comete pequenos delitos e se casa com Mariangela. Durante a cerimônia, ele é preso novamente. Mas não demora para que Santo esteja de novo nas ruas abrindo caminhos para o alto escalão do crime, se estabelecendo como traficante de carros de luxo e, depois, produzindo heroína. Mas logo vislumbres de uma consciência começam a surgir dentro de sua cabeça.

O Irlandês (2019), Martin Scorsese Niko Tavernise / Netflix Na Pensilvânia, no ano de 1956, Frank Sheeran é um veterano de guerra de origem irlandesa que trabalha como motorista de caminhão e acidentalmente conhece o mafioso Russell Bufalino. Após realizar alguns serviços ilegais para Bufalino, Frank se torna seu homem de confiança. Então, Bufalino envia Frank para Chicago com a tarefa trabalhar como guarda-costas de Jimmy Hoffa, um poderoso líder sindical relacionado ao crime organizado. Frank mantém uma amizade íntima por quase 20 anos com Hoffa, que desaparece em 1975.

Gangues de Londres (2016), Rapman Nick Wall / Paramount Pictures Em Londres, facções criminosas brigam por território. A máfia albanesa, o cartel de drogas paquistanês e os combatentes da liberdade curdos são os principais grupos que negociam nos becos da capital inglesa. No centro dessas organizações, está um grupo liderado por Finn Wallace. Quando ele é assassinado, seu filho, Sean, assume. A troca de liderança provoca uma instabilidade no submundo do crime e leva a uma guerra sem precedentes.

Os Infratores (2012), John Hillcoat Divulgação / The Weinstein Company Os três irmão Bondurant vivem nas montanhas de Franklin County, na Virgínia, produzindo e distribuindo aguardente durante a Lei Seca. Há uma lenda sobre os irmãos serem indestrutíveis. O mais velho, Howard, foi o único soldado de sua unidade a voltar da guerra. O do meio, Forrest, sobreviveu à gripe espanhola. O mais novo, Jack, quer crescer nos negócios da família. Mas a sorte deles não dura muito quando Charlie Rakes, um agente de Chicago, chega à cidade para fazer os irmãos pagarem por seus crimes.

Inimigos Públicos (2009), Michael Mann Divulgação / Universal Pictures John Dillinger lidera, nos anos 1930, uma onda de crimes pelas ruas de Chicago. Aclamado pelas pessoas como Robin Hood e considerado um criminoso carismático, que se vingou dos bancos, aos quais os americanos culparam pela Grande Depressão, Dillinger se torna uma celebridade. Seu algoz, Milvin Purvis, o agente do FBI que J. Edgar Hoover colocou no encalço de Dillinger, também se torna figura conhecida. Purvis e Dillinger são levados a cometer atos extremos em sua caçada de gato e rato.

Gangster’s Paradise: Jerusalema (2008), Ralph Ziman Divulgação / United International Pictures Das favelas de Soweto surge o futuro senhor do crime Lucky Kunene. Rapidamente seus pequenos delitos escalam para assaltos mais agressivos e roubos de carro. Logo ele percebe que precisa de crescer ainda mais para cumprir seus objetivos de ser grande, morar em uma casa à beira-mar e escapar da favela. Ele traça um plano elaborado e violento para atrair a fortuna, mas sua ambição não passa despercebida aos olhos da polícia de Johanesburgo. Seus problemas com a lei, concomitante à crescente guerra entre traficantes locais, cria um impasse tenso: ambos estão se aproximando e Kunene precisa estar sempre um passo à frente ou seu império irá desmoronar.

O Gângster (2007), Ridley Scott Divulgação / Universal Pictures Ninguém notava Frank Lucas, o silencioso motorista de um dos principais chefes do crime em Nova York. Quando seu patrão morre, Frank explora a abertura na estrutura de poder para construir seu próprio império e criar sua versão do sonho americano. Com uma inteligência e ética empresarial rígida, ele passa a comandar o comércio de drogas nos centros das cidades. Do outro lado, o policial Richie Roberts acompanha as ruas de perto o suficiente para sentir a mudança de controle no submundo das drogas. Ele percebe que alguém está escalando os degraus acima das famílias conhecidas.

Bugsy (1991), Barry Levinson Divulgação / TriStar Pictures O filme retrata os últimos anos da vida de Benjamin Bugsy Siegel, que ao lado de Meyer Lansky e Charlie Luciano, foi um dos principais gângsteres de Nova York. Bugsy conhece a aspirante a atriz Virginia Hill, em Los Angeles, e se apaixona perdidamente, enquanto sua família permanece em Nova York. Depois de uma visão quase mística no deserto de Nevada, Bugsy convence seus parceiros de crime a se juntarem a ele na construção de um cassino em um deserto, chamado Las Vegas, o Flamingo. Conforme vê seu sonho se tornando realidade diante de seus olhos, a operação orçada em um milhão de dólares acaba custando seis vezes mais. A máfia perde a confiança em Bugsy depois que uma conta secreta no nome de Virginia é encontrada em um banco suíço.