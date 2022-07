5 filmes na Netflix que deixarão seu domingo melhor que almoço de vó

Depois de uma semana de trabalho, poucas opções são tão perfeitas quanto um domingo em casa. Dormir, ler, ver o tempo passar ou assistir a um bom filme no conforto do sofá, não tem preço. Pensando em nossos leitores a Revista Bula fez uma lista com filmes, aclamados pela crítica e pelo público, que estão disponíveis no catálogo da Netflix. Do romance ao drama, da ação a comédia, os filmes selecionados pela Bula, certamente, deixarão seu domingo muito mais agradável. Destaques para “Era Uma Vez Em… Hollywood” (2019) de Quentin Tarantino; “Bohemian Rhapsody” (2018), de Bryan Singer; e “Drive” (2011), de Nicolas Winding Refn. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Histórias Incomuns (2021), Kayoze Irani e Neeraj Ghaywan Jagtesh Kohli / Netflix Uma antologia formada por quatro curtas-metragens. No primeiro, “Amantes”, trata de um casamento arranjado em que o marido se nega a deitar com a esposa. No segundo, “Brinquedo”, duas irmãs pobres tem a energia cortada e o patrão de uma delas oferece pagar a conta em troca de sexo. Em “Beijo Molhado” uma funcionária de uma empresa aconselha a colega de trabalho a engravidar para ficar com sua vaga. Em “Não Falado”, a mãe de uma menina surda irá se apaixonar por um fotógrafo que fala em linguagem de sinais.

Era Uma Vez Em… Hollywood (2019), Quentin Tarantino Andrew Cooper / Sony Pictures Rick Dalton, um ator outrora bem-sucedido, agora vê sua estrela ofuscar, quando é forçado a assumir papéis coadjuvantes em filmes protagonizados por talentos emergentes. Seu dublê e melhor amigo, Cliff Booth, é um ex-boina verde da Segunda Guerra Mundial cuja carreira em Hollywood declina junto com a de Dalton. Sharon Tate e seu marido, Roman Polanski, se mudam para a casa ao lado de Dalton, na Cielo Drive. O ator decadente espera fazer networking para tentar reviver sua carreira. A história sinuosa leva Dalton, Cliff e Sharon à noite de 8 de agosto de 1969, quando ocorre um confronto violento com a Família Manson.

Bohemian Rhapsody (2018), Bryan Singer Alex Bailey / 20th Century Fox Freddie Bulsara sonha em se tornar um astro da música e adora ir para clubes noturnos ver sua banda favorita tocar. Quando o vocalista é demitido, Freddie se oferece para a vaga e consegue. Ele muda seu sobrenome para Mercury e a banda se torna Queen. O som inebriante e seus vocais surpreendentes fazem com que a banda alcance sucesso imediato. Freddie se casa com sua namorada, Mary, mas começa a lidar com as armadilhas da fama, como vaidade, drogas e sua própria identidade sexual.

Se a Rua Beale Falasse (2018), Barry Jenkins Divulgação / Annapurna Pictures O filme é ambientado na década de 1970, em Beale Street, Nova York. Fonny e Tish eram amigos de infância antes de se apaixonarem na idade adulta. Tish está grávida quando Fonny é preso acusado falsamente de estupro. Deixada sozinha, Tish e sua família fazem todo o possível para provar a inocência de Fonny e tirá-lo da cadeia antes do nascimento do bebê.