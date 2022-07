5 filmes na Netflix que foram aplaudidos de pé

Essa lista da Revista Bula é um verdadeiro mapa da mina. Aqui, você vai encontrar produções disponíveis na Netflix que foram ovacionadas, premiadas e amplamente elogiadas em revistas, jornais e programas de televisão. Essas obras preciosíssimas são imperdíveis para qualquer bom cinéfilo. Então, se dedique a esses títulos, exercite seu cérebro e fique boquiaberto com a qualidade. Esses filmes são alguns dos maiores tesouros que você vai encontrar no streaming. Escolha um para seu dia e boa sessão! Destaques para “Pieces of Woman”, de 2021, de Kornel Mundruczó; “A Sun”, de 2019, de Mong-Hong Chung; e “Era Uma Vez Em… Hollywood, de 2019, de Quentin Tarantino. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Pieces of a Woman (2021), Kornél Mundruczó Benjamin Loeb / Netflix Sean trabalha na construção de uma ponte em Boston e deixa o local para ficar com sua companheira, Martha, que está grávida em casa. O primeiro bebê do casal nascerá a qualquer momento. Quando chega a hora, a obstetra não está disponível, então é enviada uma parteira substituta. Ela acompanha todos os estágios com Martha em um parto domiciliar que aparentemente transcorre dentro do script. Quando o bebê sai e se ouve o primeiro choro, os pais o seguram, em êxtase. A parteira dá um suspiro de alívio. Mas o momento de felicidade é passageiro e logo algo dá errado.

A Sun (2019), Mong-Hong Chung Divulgação / Applause Entertainment O filme acompanha a história do casal Qin e Chen e seus dois filhos, A-Hao e A-Ho. A-Hao, o mais velho, sempre deu orgulho aos pais e está estudando para entrar na faculdade de medicina. Mas, A-Ho é considerado a decepção da família e acaba sendo preso por roubo. Qin se recusa a ajudar o filho e chega a pedir para o juiz sentenciá-lo. Um dia, uma garota aparece pedindo ajuda à Chen, dizendo que está grávida de A-Ho e terá o filho mesmo que ele não saia da cadeia.

Era Uma Vez Em… Hollywood (2019), Quentin Tarantino Andrew Cooper / Sony Pictures Rick Dalton, um ator outrora bem-sucedido, agora vê sua estrela ofuscar, quando é forçado a assumir papéis coadjuvantes em filmes protagonizados por talentos emergentes. Seu dublê e melhor amigo, Cliff Booth, é um ex-boina verde da Segunda Guerra Mundial cuja carreira em Hollywood declina junto com a de Dalton. Sharon Tate e seu marido, Roman Polanski, se mudam para a casa ao lado de Dalton, na Cielo Drive. O ator decadente espera fazer networking para tentar reviver sua carreira. A história sinuosa leva Dalton, Cliff e Sharon à noite de 8 de agosto de 1969, quando ocorre um confronto violento com a Família Manson.

O Farol (2019), Robert Eggers Eric Chakeen / A24 Films Ephraim Winslow é contratado como assistente de um faroleiro, chamado Thomas Wake. O trabalho é árduo, o tempo é ruim e Wake se mostra um chefe desprezível e autoritário, que não permite a entrada de Winslow no farol superior. Quando uma gaivota aparece e começa a atormentar o recém-chegado, trazendo maus presságios, coisas sombrias e misteriosas começam a acontecer.