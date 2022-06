5 filmes que estrearam esse mês na Netflix e já estão entre os mais vistos do 2022

Se você não perde um lançamento da Netflix, então provavelmente você é um dos espectadores que engrossou o caldo da audiência das produções dessa lista, que já estão entre os mais assistidos do ano. Agora, se você não tem tido muito tempo para acompanhar o que chegou na plataforma nos últimos meses e quer logo saber o que ver quando tiver uns momentinhos de folga, então vai poder aproveitar bem essa lista. Se está curioso para saber quais filmes lançados no mês e que já está do top 10 do ano, acompanhe! Destaques para “Amor e Gelato”, de 2022, de Brandon Camp; “Arremessando Alto”, de 2022, de Jeremiah Zagar; e “Centauro”, de 2022, de Daniel Calparsoro. Os títulos disponíveis na Netflix estão em ordem alfabética e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Amor e Gelato (2022), Brandon Camp Maila Iacovelli / Netflix O último desejo da mãe de Lina, antes de morrer, era que ela fosse até a Toscana conhecer o pai. Sem disposição para curtir as belezas do local, Lina só quer voltar para casa. Até que ela recebe um diário que sua mãe mantinha quando morava na Itália. Então, Lina passa a descobrir um universo romântico e artístico que a inspira e a leva a conhecer os segredos de seus pais e embarcar em sua própria história de amor.

Arremessando Alto (2022), Jeremiah Zagar Scott Yamano / Netflix Stanley Beren é um olheiro de basquete que descobre por acaso o jogador amador espanhol, Bo Cruz, jogando em um parque nos arredores de Madri. Vendo no rapaz um talento como há muito tempo não encontrava, Stanley se vê renovado de esperanças e decide levar o fenômeno para os Estados Unidos, sem a aprovação da equipe. Os dois terão de provar, contra todas as probabilidades, que têm o que é preciso para chegar à NBA.

Centauro (2022), Daniel Calparsoro Divulgação / Netflix Rafa é um jovem viciado em emoções e velocidade e quer se tornar um motociclista profissional. Até que ele descobre que a mãe de seu filho tem uma dívida com traficantes. Para proteger sua família, Rafa se propõe a pagar a dívida trabalhando como piloto. Logo ele é forçado a tomar decisões que irão mudar sua vida para sempre.

Frangoelho e o Hamster das Trevas (2022),Ben Stassen e Benjamin Mousquet Divulgação / Netflix O Rei Pedro encontrou Frangoelho quando ele ainda era um bebê, sozinho em um barco, e o adotou. Ele ensinou a essa criança incomum que aquilo que a torna diferente, a torna especial. Mas, Frangoelho, um jovem metade galinha e metade lebre, só quer ser igual a todo mundo. Quando seu tio trapaceiro, o Hamster das Trevas, foge da prisão, Frangoelho e dois amigos saem em uma aventura para capturar o vilão e aprendem valiosas lições.