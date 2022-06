5 séries novas para ver na Netflix que ensinam mais que aulas de história

É claro que nem todos os filmes e séries históricos que vemos são a reprodução 100% fiel do que houve. Primeiro, porque quase nunca, especialmente em obras épicas, há testemunhas sobre os ocorridos, mas cartas e documentos. Segundo, porque mesmo a memória de testemunhas poderia alterar a realidade. Terceiro, porque toda obra cinemática precisa de alguns elementos ficcionais para dar a dramaticidade e o magnetismo que irá atrair a atenção do público. No entanto, as obras históricas são ótimas maneiras de aprender sobre personalidades, lugares, eventos políticos e transformações sociais que ocorreram no mundo. A Revista Bula traz agora uma seleção de séries para se informar enquanto relaxa. Destaques para “The English Game”, de 2020, de Julian Fellowes; “The Crown”, de 2016, de Peter Morgan; e “The Last Kingdom”, de 2015, de Jon East. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

The English Game (2020), Julian Fellowes Oliver Upton / Netflix Ambientado na década de 1870, a série narra a história de dois jogadores reais, Arthur Kinnaird e Fergus Suter, que apesar de serem de times adversários, mudaram a forma de se jogar futebol. Kinnaird dominou o campo jogando por anos para o Old Etonians, equipe ganhadora de quatro copas da Football Association, e atuou como membro do conselho e presidente da associação. Já Sutter foi um jogador escocês comprado para jogar pelo Darwen FC. A série narra diversos conflitos que oficializaram as regras do futebol e diferenciaram o esporte profissional do amador.

The Crown (2016), Peter Morgan Sophie Mutevelian / Netflix Os episódios revelam os bastidores por trás da vida pública da Rainha Elizabeth II e aborda acontecimentos que antecedem seu casamento com o Príncipe Philip. Aos 25 anos, assim que ela começa se estabelecer como uma esposa e mãe, seu pai, o Rei George VI, morre de câncer de pulmão. Como herdeira do trono, Elizabeth tem que se ajustar para assumir como monarca de uma nação recém-saída da guerra. Ao seu lado, o primeiro-ministro Winston Churchill, que a auxilia a compreender os pormenores do jogo político.

The Last Kingdom (2015), Jon East Divulgação / Netflix Após ter o pai morto por saxões, Uhtred é um menino sequestrado pelos nórdicos e criado como um deles, enquanto os vikings continuam seus ataques a vários reinos da Inglaterra. Agora adulto, Uhtred se vê diante da missão de reivindicar seu direito de primogenitura, enquanto vê sua lealdade dividida. Já o ambicioso Rei Alfred de Wessex é o último a manter seu trono e faz planos para unir a Inglaterra e espalhar o cristianismo.

Versailles (2015), Simon Mirren e David Wolstencroft Tibo et Anouchka / Netflix Em 1667, Luis XIV da França, de 28 anos, inicia a transformação do pavilhão de caça de seu pai, Versalhes, em um grande palácio símbolo da monarquia absolutista, reforçando o poder de sua própria dinastia e o domínio cultural da França. Enquanto ele se torna o Rei Sol, inicia também um cenário de intrigas e paranoias.