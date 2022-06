6 séries na Netflix que todo mundo deveria assistir para acalmar a alma

A vida é feita de altos e baixos para todo mundo. Claro que alguns estão em posições mais confortáveis que outros, mas não há um ser humano vivo que não vá enfrentar alguns perrengues em sua trajetória na Terra. Então, é preciso ter um pouco de otimismo, bom-humor e simpatia para conseguir lidar com algumas situações. Nem sempre você terá sorte ou as coisas darão certo. Na verdade, algumas vezes elas vão dar muito errado e o que mais vai importar é a forma como você vai lidar com isso. As séries de comédias nos lembram sempre como a vida é cheia de tropeços, mas, também, como é imprescindível encarar com humor. Destaques para “Geração 30 e Poucos”, de 2021, de Francesco Capaldo; “Guia Astrológico para Corações Partidos”, de 2021, de Bindu De Stoppani; e “Hometown Cha-cha-cha”, de 2021, de Yoo Je Won. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Geração 30 e Poucos (2021), Francesco Capaldo Divulgação / Netflix A vida de Daniel está passando e seus relacionamentos amorosos sempre fracassam. No auge de seus 30 e poucos anos de idade, ele consegue ter interesse por ninguém. Por ironia do destino, Daniel é desenvolvedor de aplicativos de namoro, os mesmos que o tornaram cínico e incrédulo romanticamente. Tudo muda quando ele confunde uma mulher chamada Matilda com a moça com quem ele havia marcado um encontro. O problema é que Matilda, a única mulher que lhe dá borboletas no estômago, está prestes a se casar.

Guia Astrológico para Corações Partidos (2021), Bindu De Stoppani Lucia Iuorio / Netflix Em Turim, Alice Bassi é uma assistente de produção em uma emissora de televisão. Ela ainda está apaixonada pelo ex-namorado, Carlo, com quem trabalha, mas não há a menor possibilidade de eles retomarem o romance, porque o ex está noivo e à espera de um filho com outra mulher. Em busca de um novo relacionamento, ela conhece um guru astrológico, Tio, que se torna seu melhor amigo e conselheiro amoroso. Usando os conhecimentos de Tio, Alice cria um game show com signos para determinar a compatibilidade entre corações solitários em busca de companhia.

Hometown Cha-cha-cha (2021), Yoo Je Won Divulgação / Netflix Yoon Hye Jin é uma dentista bonita, inteligente e bem-sucedida, que se muda para a vila costeira de Gongjin. Na nova cidade, conhece Hong Du-Sik, um rapaz que a deixa intrigada. Chamado de Chefe Hong pelos locais, ele é bonito, inteligente e prestativo, mas está desempregado e é praticamente seu oposto.

The Chair (2021), Amanda Peet e Annie Wyman Eliza Morse / Netflix Uma universidade falida e presa ao passado dá a uma mulher asiática, Ji-Yoon, uma chance como diretora de Literatura da instituição para tentar mostrar que está se modernizando e ouvindo a demanda do corpo discente. Ao lado das colegas de trabalho, Yaz e a professora Hambling, Ji-Yoon irá lutar contra aqueles que não acreditam que ela seja adequada e capacitada para o cargo.

A Duquesa (2020), Katherine Ryan Simon Ridgway / Netflix Katherine Ryan é independente e mãe solteira. Sua filha, Olive, já tem quase 10 anos e é fruto de um romance de Katherine com uma ex-celebridade de “boy band” falida. Se sentindo sozinha, Olive pede à mãe um irmão. Katherine concorda e acredita que já é o momento para um segundo filho. Quando aposta em uma produção independente, ela passa a ter problemas com o atual namorado.