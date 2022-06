7 novidades do cinema mundial, na Netflix, para deixar seu final de semana melhor

Granizo (2022), Marcos Carnevale

Marcos Ludevid / Netflix

Miguel Flores é um meteorologista famoso por suas previsões do tempo. Miguel nunca erra quando se trata de clima. Rico e famoso, ele está prestes a estrelar o principal programa do tempo no país. No entanto, a previsão inaugural feita por Miguel no seu primeiro episódio dá completamente errado, colocando as pessoas contra ele. Ele não consegue prever uma chuva de granizo destruidora, que coloca em risco toda Buenos Aires. Cancelado de todas as formas possíveis, ele tem de fugir para Córdoba, sua cidade natal, onde reencontra familiares e sua filha. A partir de então, acompanhamos sua relação familiar e a redescoberta de sua vida.