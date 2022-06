5 ótimos filmes que estreiam no Amazon Prime Video em junho de 2022

Se você sempre fica de olho nas estreias dos streamings, assina todas as plataformas possíveis e tenta ficar ligado em cada lançamento cinematográfico, fique ligado nessa lista que a Revista Bula traz para você. Aqui, selecionamos grandes produções que serão acrescentadas na plataforma do Amazon Prime Video no mês de junho e que possuem avaliações surpreendentes no IMDb. Então, se você ainda não conferiu esses títulos, não deixe de ver e se emocionar com esta seleção de filmes que em breve estará ao alcance do controle remoto. Destaques para “A Ilha da Fantasia”, de 2021, de Jeff Wadlow; “O Jogo do Amor-Ódio”, de 2021, de Peter Hutchings; e “Sempre em Frente”, de 2021, de Mike Mills. Os títulos disponíveis no Amazon Prime Video estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Amazon Prime video

A Ilha da Fantasia (2021), Jeff Wadlow Divulgação / Sony Pictures Entertainment Um reboot da série de 1978, a Ilha da Fantasia torna os sonhos das pessoas em realidade de maneiras inesperadas. Roarke é agora a administradora do remoto e misterioso resort, que já foi gerido pelo seu tio-avô Ricardo. Com ajuda de sua assistente, Ruby Okoro, e o chefe de transporte, Capitão Javier, ela tenta transformar a vida dos hóspedes, permitindo que eles satisfaçam desejos secretos. Mas logo os visitantes irão descobrir que viver suas fantasias tem consequências inesperadas e, às vezes, seus sonhos podem se transformar em pesadelos.

O Jogo de Amor-Ódio (2021), Peter Hutchings Divulgação / SquareOne Entertainment Dois assistentes de editoras de Manhattan, Lucy Hutton e Joshua Templeman, se odeiam. Quando as editoras para as quais trabalham se fundem, são obrigados a trabalharem juntos. Lucy é artística e excessivamente generosa e leal à Helen. Joshua é o intimidador assistente do chauvinista comercial Bexley. Quando uma vaga de editor-chefe é aberta, Lucy e Joshua demonstram intenção de se candidatar. À medida em que sua rivalidade aumenta, suas interações ficam cada vez mais cheias de tensão sexual.

Sempre em Frente (2021), Mike Mills Patti Perret / A24 O radialista Johnny está trabalhando em um projeto que envolve entrevistar crianças sobre a vida, o futuro e o mundo. Ele se voluntaria para cuidar de seu sobrinho de 9 anos, Jesse, quando sua irmã, Viv, tem que viajar para a Costa Oeste para ajudar seu marido bipolar. A viagem de Viv demora mais que o esperado e Johnny acaba levando Jesse para suas entrevistas. O tempo que eles compartilham juntos aprofunda o relacionamento e expande suas visões sobre a vida.

A Galeria dos Corações Partidos (2020), Natalie Krinsky Divulgação / Sony Pictures Entertainment Lucy é uma assistente de galeria de arte de 26 anos, que se apega a todos os seus términos de relacionamento. Ela armazena e exibe várias lembranças deixadas para trás. Na mesma noite em que perde o namorado e o emprego, Lucy conhece Nick e se inspira para criar “A Galeria dos Corações Partidos”, um espaço dedicado às bugigangas deixadas pelos relacionamentos que não deram certo.