5 ótimos filmes que estrearam na Netflix em maio e você certamente não viu

Na correria do dia a dia, nem sempre é possível fazer tudo que a gente quer, curtir o tempo como quer, assistir todas as novidades dos streamings, se atualizar das notícias do Brasil e do mundo. A gente passa tanto tempo em filas, bancos, respondendo e-mail, fazendo planilhas, que a vida às vezes parece passar em segundo plano. Mas, ei, não deixe de curtir as pessoas que ama e fazer as coisas que gosta. É preciso equilibrar as obrigações das coisas que te dão prazer. Para te ajudar a curtir um pouco do que há de bom na vida, a Revista Bula te lembra das estreias de maio na Netflix para você não perder. Destaques para “Combinação Perfeita”, de 2022, de Stuart McDonald; “RRR — Rise Roar Revolt”, de 2022, S.S. Rajamouli; “O Soldado que não Existiu”, de 2021, de John Madden. Os títulos disponíveis no catálogo da Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Combinação Perfeita (2022), Stuart McDonald Vince Valitutti / Netflix Lola Alvarez é uma executiva bem-sucedida de Los Angeles, que atende uma renomada vinícola na Austrália e está à procura de um novo importador. Quando seu colega de trabalho rouba uma de suas ideias e apresenta como sua, Lola sai do emprego e vai atrás de sua conta australiana de forma independente. Ela viaja para a área rural do vinhedo e aceita uma proposta de trabalho temporário na fazenda para provar sua competência. Ela está constantemente supervisionada pelo chefe, Max, e atormentada por um grupo de trabalhadores divertidos e esforçados. Enquanto isso, Lola e Max estão cada vez mais atraídos um pelo outro. No entanto, Max, esconde um segredo de todos.

RRR — Rise Roar Revolt (2022), S.S. Rajamouli Divulgação / Netflix Ambientado em 1920, em Delhi, Ramaraju e Bheem se tornam amigos íntimos sem saber a verdade um do outro ou a intenção por trás de suas ações a favor ou contra o reino britânico. Enquanto Ramaraju é um jovem policial feroz de sangue quente, Bheem é inocente e calmo. Ramaraju trabalha para os britânicos, mas já foi submetido a muitas humilhações pela cor de sua pele. Por outro lado, Bheem é da tribo de Gond e veio a Delhi para resgatar Malli, sequestrada pelos britânicos. A amizade entre eles poderá se transformar quando a verdade vier à tona.

O Soldado que não Existiu (2021), John Madden Giles Keyte / Netflix Em meio à Segunda Guerra Mundial, as forças aliadas preparam uma tomada da Sicília pela costa sul. No entanto, os nazistas descobrem os planos. Os oficiais da inteligência, Ewe Montagu e Charles Cholmondelcy são convocados para elaborar uma estratégia para embaraçar os soldados de Hitler e fazê-los acreditar que o alvo das forças aliadas é, na realidade, a Grécia. Inspirado em uma história real.

Uma Voz Contra o Poder (2020), Clark Johnson Divulgação / Saban Films Nos anos 1990, em Saskatchewan, no Canadá, Percy Schmeiser é um agricultor que trabalha nas terras que são de sua família há gerações. De repente, ele se vê processado por uma empresa de sementes transgênicas por roubar sua propriedade intelectual. Percy não compra sementes, mas segue uma tradição familiar de guardar as melhores sementes de cada colheita. Surpreso e confuso pelas acusações, ele deve se defender nos tribunais, inclusive na Suprema Corte, contra a grande corporação.