10 filmes assustadores, na Netflix, que farão os incrédulos pedirem socorro a Deus

Vozes (2020), Ángel Gómez Hernández

Divulgação / Entertainment One

Uma família se muda para uma mansão rural com um passado perturbador. A primeira indicação de que há algo de errado com a casa é um buraco infestado de moscas em uma das paredes. Quando o filho do casal, Eric, relata que ouve vozes na casa, a criança é levada a uma psicóloga, que acredita que problemas familiares são a causa do transtorno. Um dia, uma mosca entra no ouvido do menino e o faz ter uma série de comportamentos bizarros. Então, o casal procura um investigador paranormal que descobrirá que uma maldição ronda a casa.