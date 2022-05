7 filmes na Netflix mais revigorantes que um dia no spa

A Caminho de Casa (2019), Charles Martin Smith

Divulgação / Columbia Pictures

Bella é uma cadelinha que começa sua vida nas ruas de Denver, em um terreno abandonado, com sua mãe e irmãos de ninhada. Após sua mãe ser pega pelo Centro de Zoonoses, uma mamãe gata encontra e adota Bella. Um dia, Lucas, que mora próximo ao lote onde a cadelinha vive, mostra para sua namorada os gatos que vivem no local e eles descobrem Bella. Lucas leva a cadela para morar com ele e sua mãe, uma veterana de guerra que luta contra uma depressão. Durante um tempo, Bella desfruta de uma vida idílica e até conforta veteranos em um hospital, onde Lucas trabalha. Quando o Centro de Zoonoses considera Bella perigosa e ameaça eutanásia, Lucas lhe ensina um jogo chamado “vá para casa”, no qual ela é ensinada a retornar para o lugar onde vive com os donos. Então, Lucas é forçado a colocar Bella sob os cuidados de tios no Novo México. Bella acredita que é o momento de jogar “vá para casa” e começa sua longa jornada de retorno.