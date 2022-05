10 filmes excêntricos, esquisitos e complexos, na Netflix, que vão desgraçar o seu cérebro

Estou Pensando em Acabar com Tudo (2020), Charlie Kaufman

Mary Cybulski / Netflix

Apesar de ter dúvidas sobre seu relacionamento, uma jovem faz uma viagem de carro com seu novo namorado, Jake para visitar a fazenda da família dele. Depois de uma forte nevasca, ela fica presa com a mãe e o pai de Jake e começa a questionar a natureza do que sabe sobre seu namorado, sobre si mesma e o mundo. Uma análise do arrependimento, da carência afetiva e da fragilidade do espírito humano, “Estou Pensando em Acabar com Tudo” é baseado no best-seller de Iain Reid.