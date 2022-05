4 bons lançamentos de 2022 que acabam de estrear na Netflix

Se você ainda não se ligou nas novidades da Netflix, não precisa ficar apavorado e nem correr para pesquisar. A Revista Bula te mostra agora algumas produções recém-chegadas no catálogo e que prometem te dar muito o que fazer nas horas livres. Não há tempo para o tédio, apenas para viver todas as emoções possíveis com essas obras prontas para se encaixar em todos os estilos e gostos. Conheça agora os lançamentos e escolha seus favoritos para assistir mais tarde. Destaques para “A Caminho do Verão”, de 2022, de Sofia Alvarez; “Os Opostos Sempre se Atraem”, de 2022, de Louis Leterrier; e “O Soldado que não Existiu”, de 2021, de John Madden. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Caminho do Verão, Sofia Alvarez Emily V. Aragones / Netflix Auden West é uma estudante exemplar e filha de acadêmicos. Ela se formou no ensino médio e quer passar um verão despreocupado em Colby, antes de partir para a faculdade. Apesar das objeções de sua mãe, ela deseja passar um tempo próxima do pai ausente, sempre trancado em seu escritório trabalhando. Ele tem um outro filho de seu novo casamento e mora em Colby. Ao chegar lá, Auden não se dá bem com as funcionárias adolescentes de sua madrasta e se sente uma pária. Quando conhece o tímido Eli, de cabelos encaracolados, os dois se aproximam e começam a tirar um ao outro de dentro de suas conchas.

Os Opostos Sempre se Atraem, Louis Leterrier Emmanuel Guimier / Netflix Os policiais Ousmane Diakité e François Monge são quase opostos polares em suas vidas pessoais e profissionais. Após trabalharem um tempo juntos, acabam separados pelas circunstâncias. Anos depois, a dupla é emparelhada à força para investigar um assassinato nos Alpes Franceses. O caso, que parecia uma simples ocorrência de tráfico de drogas, os levará para uma conspiração criminosa muito mais perigosa do que imaginavam.

O Rei das Fugas, Mateusz Rakowicz Robert Palka / Netflix O filme narra a história de Zdzisław Najmrodzki, o criminoso mais famoso dos tempos finais do comunismo na Polônia. Conhecido por roubar carros e escapar da polícia 29 vezes, ele é apelidado de “o rei da fuga”. Naymro desafia o sistema e as autoridades enquanto pode, mas a queda do Muro de Berlim muda seu destino.