10 melhores filmes que estreiam na Netflix em maio de 2022

Nada como um lançamento de filme para te arrancar do tédio e da monotonia. O cinema é gostosinho. Tem um quê de romantismo, um som envolvente e uma imagem gigantesca que te faz mergulhar na história. Mas, convenhamos, assistir no conforto de casa também tem suas qualidades. Você não precisa se arrumar todo e nem gastar dinheiro. Se não está em um dia sociável, melhor ainda. Você poderá se jogar no seu sofá macio, com um cobertor e um monte de guloseimas tóxicas para seu organismo, mas altamente deliciosas para seu prazer. Então, se a sua vibe está mais para caseira, acompanhe essa lista de estreias do catálogo da Netflix para ver no seu cafofo. Destaques para “Sem Respirar: Um Mergulho sob o Gelo”, de 2022, de Ian Derry; “O Fotógrafo e o Carteiro: O Crime que Parou a Argentina”, de 2022, de Alejandro Hartmann; e “Os Opostos Sempre se Atraem”, de 2022, de Louis Leterrier. Os títulos da Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Sem Respirar: Um Mergulho sob o Gelo (2022), Ian Derry Ian Derry / Netflix O documentário em curta-metragem acompanha a mergulhadora finlandesa Johanna Nordblad durante uma tentativa de estabelecer um recorde mundial de distância percorrida sob o gelo. Em 2010, Nordblad havia sofrido um acidente de bicicleta que fraturou sua perna. Um médico a aconselhou a realizar tratamento com água fria. Em 2015, ela quebrou o recorde mundial feminino de natação de 50 metros sob o gelo. Em 2021, Nordblad nadou 103 metros, sem barbatanas ou roupa de mergulho, sob um gelo de 60 centímetros de espessura, no Lago Ollori, na Finlândia.

O Fotógrafo e o Carteiro: O Crime que Parou a Argentina (2022), Alejandro Hartmann Divulgação / Netflix No verão de 1997, o assassinato do fotojornalista José Luis Cabezas chocou a Argentina e expôs uma rede de crime organizado que envolvia as elites política e financeira do país. As consequências foram tão graves quanto o crime em si, não só para quem o cometeu, mas para toda a nação. O documentário, que tem produção de Vanessa Ragone, filha da vítima, tenta reconstituir as circunstâncias que levaram ao assassinato de seu pai.

Os Opostos Sempre se Atraem (2022), Louis Leterrier Emmanuel Guimier / Netflix Os policiais Ousmane Diakité e François Monge são quase opostos polares em suas vidas pessoais e profissionais. Após trabalharem um tempo juntos, acabam separados pelas circunstâncias. Anos depois, a dupla é emparelhada à força para investigar um assassinato nos Alpes Franceses. O caso, que parecia uma simples ocorrência de tráfico de drogas, os levará para uma conspiração criminosa muito mais perigosa do que imaginavam.

Pai Nosso (2022), Lucie Jourdan Divulgação / Netflix Jacoba Ballard era filho único, concebido por meio de sêmen de um doador. Ele sempre sonhou em ter irmão ou irmã. Até que um teste de DNA revelou não apenas um, mas sete meios-irmãos. A descoberta o levou a outra revelação ainda mais assustadora: o médico de fertilidade de seus pais estava inseminando seus pacientes com seu próprio esperma. Esta história perturbadora sobre uma quebra de confiança inimaginável gira em torno da busca dos irmãos por justiça.

Toscana (2022), Mehdi Avaz Divulgação / Netflix Theo é um chef de cozinha dinamarquês com negócios para resolver na Toscana. Ele deve viajar até o interior da Itália para vender algumas propriedades herdadas de seu pai. Quando ele conhece Sophia, ela o apresenta uma diversidade de sabores locais e o inspira na cozinha. Enquanto isso, um amor floresce entre eles, fazendo Theo repensar sua vida.

O Soldado que não Existiu (2021), John Madden Giles Keyte / Netflix Em meio à Segunda Guerra Mundial, as forças aliadas preparam uma tomada da Sicília pela costa sul. No entanto, os nazistas descobrem os planos. Os oficiais da inteligência, Ewe Montagu e Charles Cholmondelcy são convocados para elaborar uma estratégia para embaraçar os soldados de Hitler e fazê-los acreditar que o alvo das forças aliadas é, na realidade, a Grécia. Inspirado em uma história real.

Uma Voz Contra o Poder (2020), Clark Johnson PVM Productions / Mongrel Media Nos anos 1990, em Saskatchewan, no Canadá, Percy Schmeiser é um agricultor que trabalha nas terras que são de sua família há gerações. De repente, ele se vê processado por uma empresa de sementes transgênicas por roubar sua propriedade intelectual. Percy não compra sementes, mas segue uma tradição familiar de guardar as melhores sementes de cada colheita. Surpreso e confuso pelas acusações, ele deve se defender nos tribunais, inclusive na Suprema Corte, contra a grande corporação.

O Farol (2019), Robert Eggers Eric Chakeen / A24 Films Ephraim Winslow é contratado como assistente de um faroleiro, chamado Thomas Wake. O trabalho é árduo, o tempo é ruim e Wake se mostra um chefe desprezível e autoritário, que não permite a entrada de Winslow no farol superior. Quando uma gaivota aparece e começa a atormentar o recém-chegado, trazendo maus presságios, coisas sombrias e misteriosas começam a acontecer.

As Viúvas (2018), Steve McQueen Divulgação / Twentieth Century Fox Film Em Chicago, Veronica perde seu marido, Harry, em um assalto que ele próprio planejou. Ele a deixa com uma dívida astronômica com um chefe do crime local, chamado Jamal. Veronica recruta as viúvas dos outros homens que morreram durante o crime. Elas devem realizar outro assalto para que possam pagar pela dívida dos esposos mortos.