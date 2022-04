5 filmes novos e magníficos, na Netflix, perfeitos para um domingo em casa

A Revista Bula selecionou cinco ótimos filmes que deixarão seu domingo extraordinário. Do drama ao suspense, os títulos selecionados trazem reflexões profundas sobre racismo, guerra, sobrevivência e tragédias pessoais. Também descortinam como cada pessoa enfrenta as dificuldades e encontra forças para superá-las ou assimilá-las. Na lista, apenas filmes novos, lançados entre 2021 e 2022, e aclamados pela crítica e pelo público. Destaque para “Munique: No Limite da Guerra” (2021), de Christian Schwochow; “Contra o Gelo” (2022), de Peter Flinth; e “Identidade” (2021), de Rebecca Hall. Os títulos da Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Identidade (2021), Rebecca Hall Emily V. Aragones / Netflix Em 1920, no Harlem, Irene Redfield é uma mulher negra que se finge de branca com uso de maquiagem há anos e consegue enganar, até mesmo, seu marido racista, que não possui a menor pista da identidade dupla da esposa. Anos depois, ela reencontra uma antiga amiga, Clare, que também é uma negra se passando por branca. Ambas encontram conforto e aceitação nessa identidade, mas conforme Clare se torna convidada constante na casa de Irene, um triângulo amoroso entre elas e o marido irá surgir em um terreno de mentiras.

Imperdoável (2021), Nora Fingscheidt Kimberley French / Netflix Ruth Slater matou dois policiais e cumpriu longos anos de cadeia antes de ganhar sua liberdade. De fora da prisão, Ruth se depara com uma sociedade que não está disposta a perdoar seus erros do passado. Mesmo tendo cumprido sua pena, Ruth não tem redenção. Como consequência de suas ações, sua irmã mais nova agora vive uma vida problemática. Enquanto isso, o filho de um dos policiais mortos por Ruth planeja se vingar dela.

Munique: No Limite da Guerra (2021), Christian Schwochow Frederic Batier / Netflix Em 1938, durante a Conferência de Munique, líderes europeus realizam uma tentativa de impedir Adolf Hitler de invadir a Tchecoslováquia e dar início a outro conflito global. O funcionário público britânico Hugh Legat e o diplomata alemão Paul von Hartmann viajam para Munique para participar da reunião. Logo eles são encarregados de uma missão diferente, que tem o intuito de revelar aos líderes mundiais, incluindo Neville Chamberlain, primeiro-ministro do Reino Unido, um documento confidencial que comprova os planos de Hitler em expandir o território alemão. A esperança é de que Chamberlain não leve adiante o plano de dar os Sudetos ao chefe de Estado alemão.