6 novas histórias de amor na Netflix que vão deixar sua semana melhor

Se você já viveu ou vive um romance, sabe que não há nada mais delicado e gostoso de sentir que o amor. Esse sentimento tão intenso e tão puro é capaz de transformar as pessoas. Claro, sempre para melhor. Melhora a autoestima, o humor, renova a fé no mundo… Agora, se você acha que ele deixa as pessoas mais egoístas, ciumentas e inseguras, isso é outra coisa, mas não o amor. É preciso saber reconhecê-lo, porque uma vez que ele invade seu coração, é difícil ir embora. Se você se sente contagiado por esse sentimento incrível e é um romântico incurável, assista alguns desses filmes novos que estão disponíveis na Netflix. Destaques para “Amor com Fetiche”, de 2022, de Hyeon-jin Park; “A Última Carta de Amor”, de 2021, de Augustine Frizzell; e “Com Amor, Anônima”, de 2021, de Maria Torres. Os títulos da Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Amor com Fetiche (2022), Hyeon-jin Park Jun Hae-sun / Netflix O filme trata de um romance picante e nada convencional entre dois colegas de trabalho. O casal assina um acordo contratual que prevê prazer em consenso, brincadeiras eróticas e dor. Tudo começa quando Ji Woo recebe no escritório uma encomenda que acaba revelando seus fetiches sexuais à sua colega, Ji Hoo. Então, eles decidem firmar um acordo que inicia um caso romântico atrevido e recheado de fantasias de escravo e mestre.

A Última Carta de Amor (2021), Augustine Frizzell Parisa Taghizadeh / Netflix Em 1960, Jennifer sofre um grave acidente de carro e tem amnésia. Ela tenta lentamente reconstruir sua vida com seu rigoroso marido, até que encontra uma série de cartas de amor endereçadas a ela e assinadas apenas pela letra B, indicando que ela mantinha um relacionamento extraconjugal. Décadas mais tarde, uma das cartas é encontrada pela jornalista Ellie, que fica obcecada em unir novamente os protagonistas deste amor proibido.

Com Amor, Anônima (2021), Maria Torres Gerardo Maldonado R. / Netflix Quando Alex envia, por engano, uma mensagem para um número de telefone anônimo, que o responde, uma amizade virtual profunda começa a nascer. Quanto mais eles trocam mensagens, mais desenvolvem sentimentos reais um pelo outro. Na escola, Alex conhece Vale, uma garota que, depois de algumas rixas, acaba se tornando sua amiga. Não demora para que ele descubra que Vale é garota com quem tem se relacionado virtualmente.

Eternamente Demais pra Mim (2021), Claudio Norza Divulgação / Netflix Marta termina o relacionamento com Arturo, porque acha que eles são incompatíveis. Ela, então, conhece o artista Gabriele em um parque. Ao contrário de como lidou com Arturo, Marta conta desde o começo sobre sua grave doença nos pulmões. Gabriele recebe uma oferta para trabalhar em Paris, mas está resistente, pois isso significa se distanciar de Marta. Enquanto isso, os melhores amigos de Marta, Jacopo e Federica, vivem seus próprios dilemas pessoais. Jacopo está apaixonado por Tommy, mas não sabe se ele é gay. Já Federica descobre o segredo sujo de seu chefe e pretende o expor mesmo que isso significa ser demitida.

Não Devíamos ter Crescido (2021), Yoshihiro Mori Divulgação / Netflix Nos anos 1990, Sato é um jovem que tem sua vida impactada quando conhece a peculiar Kaori. A garota o faz descobrir as alegrias de ter um espírito livre e excêntrico. Sato passa a buscar incessantemente pelo incomum, classificando todos os acontecimentos triviais da vida cotidiana como sem sentido. Após anos distantes, eles se reconectam pelas redes sociais. Vendo que Kaori abraçou a normalidade da vida, Sato se torna uma pessoa desesperada por encontrar significado e propósito na vida.