10 filmes novos na Netflix que te manterão imóvel no sofá, olhos grudados na tela e coração com 500 batimentos por segundo

Sequestrando Stella (2019), Thomas Sieben

O filme é um remake do thriller britânico “The Desappearance of Alice Creed”. Dois sequestradores mascarados raptam Stella no meio da rua e a jogam em uma van com objetivo de trocar a refém por uma gorda recompensa de seu pai abastado. Após ser algemada em uma cama em seu cárcere, os homens aguardam a resposta do pai da moça por e-mail. Enquanto isso, ela tenta usar seu ínfimo controle para conseguir se salvar dos abdutores.