10 filmes assustadores na Netflix que vão te fazer correr para debaixo da cama

A gente entende que a vida é tão estressante que é necessário extravasar às vezes. Praticar um esporte radical, jogar tudo para cima e começar do zero, assistir filmes de terror. Para alguns, essas coisas parecem até loucura, mas não se preocupe, você não perdeu completamente o controle da sua vida. Você só quer se sentir bem e o corpo tem dessas coisas. Pede por situações de grande impacto para liberar adrenalina e promover bem-estar e relaxamento. Mas não queremos incentivá-lo a tomar decisões tão drásticas. Por isso, fizemos uma lista com filmes tão assustadores que você vai fazer você se sentir diante de um perigo real. Destaques para “O Massacre da Serra Elétrica”, de 2022, de David Blue Garcia; “Rua do Medo: 1978 — Parte 2”, de 2021, de Leigh Janiak; e “História do Oculto”, de 2020, de Christian Ponce. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

O Massacre da Serra Elétrica (2022), David Blue Garcia Um grupo de amigos chega à cidade de Horlow, no Texas, desavisados de que o local foi palco para matanças sangrentas décadas atrás. O assassino continua vivo e escondido, até que o grupo involuntariamente perturba seu sossego. Será a oportunidade perfeita para que o canibal que empunha a serra elétrica reacenda sua vontade de matar.

Rua do Medo: 1978 — Parte 2 (2021), Leigh Janiak Em Shadyside, no verão de 1978, as aulas terminaram e os campistas se preparam para o Camp Nightwing, um acampamento que também recebe moradores da próspera cidade de Sunnyvale. Quando outro cidadão de Shadyside é possuído por um ser maligno com desejo de matar, as atividades das férias se transformam em uma tenebrosa luta pela sobrevivência. Moradores das duas cidades deverão se unir para solucionar o aterrorizante mistério antes que mais mortes macabras aconteçam.

História do Oculto (2020), Cristian Ponce Na última transmissão do programa mais popular da Argentina, “60 Minutos Antes da Meia-Noite”, o convidado é Adrián Marcato, líder de uma seita satânica, que está pronto para expor o governo, vinculá-lo a uma sociedade secreta e revelar os laços do presidente com o ocultismo. No decorrer da noite, coisas estranhas e macabras acontecem com os produtores do show.

A Dívida de Andy (2019), Ramsey Nouah Nnamdi Okeke cresceu com seus pais e um irmão em uma pequena cidade da Nigéria e, após se formar na faculdade, decidiu partir para uma cidade grande em busca de um futuro melhor. Após conseguir um emprego, ele decide largar tudo e abrir seu próprio negócio, deixando o pai frustrado. Até que uma mulher se aproxima de Nnamdi, dizendo-lhe que ele poderia pedir a ajuda de seu marido, o chefe Omego, para conduzir seus negócios. Seus pais o aconselham a manter distância, porque a fama de Omego não é das melhores. Desafiando os conselhos de seus pais, Nnamdi se aproxima do homem e logo se torna um dos peixes grandes da área. Mas não demora para que sua dívida com chefe Omego seja cobrada.

Escape Room (2019), Adam Robitel Seis estranhos que vivem conflitos pessoais são convidados para participar de um experimento. O grupo é trancado em uma sala imersiva, que funciona como um labirinto, onde terão de solucionar enigmas para conseguir sair. Os vencedores levam um milhão de dólares. No entanto, o quebra-cabeça mortal vai tentar fazer com que ninguém consiga sair vivo do jogo.

Um Lugar Silencioso (2018), John Krasinski Em um mundo pós-apocalíptico, uma família tem que viver em completo silêncio para evitar ser devorada por monstros que caçam por meio do som. A família se comunica por linguagem de sinais e encontra maneiras engenhosas de ludibriar as criaturas demoníacas cegas com o objetivo de permanecer viva. O problema é que logo eles terão de enfrentar um desafio: a mãe está grávida de um bebê prestes a nascer.

Jogo Perigoso (2017), Mike Flanagan Durante as férias em uma casa remota, o advogado de sucesso Gerald algema sua esposa, Jessie, na cabeceira da cama em um momento íntimo do casal. Ela não se sente confortável e pede para que o marido retire as algemas, mas Gerald está animado e se nega. No entanto, antes que qualquer coisa aconteça, ele sofre um ataque cardíaco e cai morto em cima dela. Ao empurrar o corpo, Jessie fica aterrorizada com a situação. Distante demais para que qualquer pessoa escute seus gritos de socorro, ela continua algemada à cama. No entanto, a noite irá trazer sustos ainda muito maiores.

O Sono da Morte (2016), Mike Flanagan Após perder seu filho biológico em um trágico acidente, o casal Jessie e Mark decidem adotar uma criança. Cody parece educado e doce, mas tem problemas para dormir. À noite, enquanto Cody sonha, Jessie e Mark começam a ver coisas pela casa. Entre as manifestações, a presença de seu falecido filho parece muito real. Jessie tenta compartilhar a situação com seu grupo de terapia, mas a terapeuta insiste que é apenas sua imaginação. As coisas pioram quando Cody começa a ver um monstro, o Canker Man. Quando Jessie decide investigar o passado de Cody, as coisas começam a fazer sentido.

A Visita (2015), M. Night Shyamalan Tyler e Becca são dois irmãos adolescentes que devem passar uma semana com os avós enquanto sua mãe tira férias com o namorado. Eles não têm tanta intimidade com os avós e sua mãe saiu de casa aos 15 anos, quando algo terrível aconteceu. Tudo parece bem no começo, mas os avós, Nana e Pop, começam a se comportar de maneira estranha. Além disso, Nana tem síndrome do pôr-do-sol e Pop precisa usar fraldas geriátricas. Becca documenta sua visita em vídeo na esperança de encontrar algo que explique tudo de estranho que ocorre na casa.