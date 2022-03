Extensão para Chrome traz obras de arte do MoMA para seu cotidiano

Se você passa grande parte do seu tempo on-line e adora saber das novidades, ficar por dentro das extensões de browser que otimizam seu trabalho, ou que trazem lembretes de tarefas cotidianas, também aqueles que abrem frases inspiradoras ou fotos de paisagens que promovem serenidade na sua vida, a Revista Bula tem uma dica bem interessante.

Para você que é um amante da arte e quer preencher sua vida de cores e sons feitos por pessoas inspiradoras e criativas, chegou uma extensão do Chrome que abre obras disponíveis no Museu de Arte Moderna (MoMA), em Nova York, a cada vez que você clica em uma nova aba do seu navegador. E a extensão é muito mais que isso. Quem desejar, pode clicar na pintura para explorar o trabalho do artista com maior profundidade, ler a descrição elaborada pela curadoria e conhecer outros trabalhos e, até mesmo, ter acesso a vídeos ou áudios com entrevistas.

A extensão traz de obras grandiosas e famosas, como “Noite Estrelada”, de Vincent Van Gogh, até artistas menos badalados, como Yayoi Kusama. A cada aba aberta, caso tenha tempo de explorar um pouco mais, uma aula de história da arte, que pode, quem sabe, inspirá-lo em seu trabalho ou nas atividades de seu dia, o ajudando a ser mais produtivo e feliz.



Para instalar a extensão, clique aqui, autorize a instalação e se divirta!