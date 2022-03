10 ganhadores do Oscar de Melhor Filme para assistir no Amazon Prime Video

Se você ama a premiação mais importante do cinema, o Oscar, vai amar essa lista da Revista Bula. Aqui, reunimos dez filmes premiados na categoria de melhor filme e que estão disponíveis no streaming do Prime Video. Se você se sente nostálgico e quer relembrar esses sucessos de crítica, confira agora essa seleção de títulos. A gente tem certeza que você não concordou com todas essas escolhas, mesmo assim é inegável a qualidade dessas produções. Destaques para “No Ritmo do Coração”, de 2021, de Sian Heder; “Green Book: O Guia”, de 2018, de Peter Farrelly; e “Birdman”, de 2015, de Alejandro González Iñarritú. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Amazon Prime Video

No Ritmo do Coração (2021), Sian Heder Ruby é a única integrante de sua família que consegue escutar e passou a maior parte de sua vida como intérprete deles. Quando ela termina o segundo grau, um de seus professores, o senhor V, a convence de usar seu talento como cantora para entrar em uma boa universidade. No entanto, isso traz complicações para a vida de Ruby, uma vez que ela planejou trabalhar com seu pai e irmão, Leo, em um barco de pesca e a família precisa dela para executar o ofício.

Green Book: O Guia (2018), Peter Farrelly Em 1962, o prestigiado pianista de jazz Don Shirley precisa de um motorista e guarda-costas para levá-lo em uma turnê pelo Centro-Oeste e Sul dos Estados Unidos. Quando o segurança ítalo-americano e racista Tony Lip fica desempregado, ele tem a oportunidade de preencher a vaga oferecida por Don Shirley. Ao longo da jornada, os dois aprenderão lições de vida e convivência e se tornarão grandes amigos.

Birdman (2015), Alejandro González Iñárritu O ator Riggan Thomson viveu anos de glória ao interpretar um super-herói nos cinemas. Depois de se negar a gravar as continuações do filme, cai no esquecimento. Décadas mais tarde, tenta ressuscitar sua carreira no teatro. Riggan escolhe um roteiro consagrado para adaptar, dirigir e estrelar na Broadway. Entre ele e o sucesso em outro papel, há um empecilho: seu alterego Birdman.

O Artista (2011), Michel Hazanavicius Ambientada em Hollywood na década de 1920, George Valentin é um astro do cinema mudo que vê sua carreira entrar em declínio com a chegada do cinema falado. Após ser clicado por paparazzi com uma figurante novata, Poppy Miller, George volta a ganhar os holofotes. Enquanto enfrenta dificuldades de se adaptar às inovações, Poppy se torna uma estrela em ascensão.

Guerra ao Terror (2008), Kathryn Bigelow Em meio a Guerra do Iraque, um sargento do esquadrão antibombas morre enquanto tenta desarmar um explosivo. Para ocupar seu lugar, o exército envia o sargento William James, que se junta a Brian Geraghty e JT Sanbord para dar continuidade aos trabalhos. No entanto, sua maneira de relativizar o terror presenciado na guerra incomoda os companheiros. Mesmo assim, o trio tenta sobreviver dia após dia, incapaz de perceber que estão cada dia mais habituados à realidade dos conflitos sangrentos que a uma vida normal.

Onde os Fracos Não Têm Vez (2007), Ethan Coel e Joel Coel O caubói e veterano de guerra, Llewelyn Moss, se depara com um tiroteio e uma bolsa com dois milhões de dólares no meio do deserto. A situação o coloca como alvo do assassino sanguinário e imparável Anton Chigurn, que pretende reaver o dinheiro de seus empregadores e saciar seu desejo psicótico por morte. Durante a caçada, fronteiras físicas, éticas, profissionais e morais são cruzadas. Suas interseções levam a um desfecho sangrento e revelador.

Gladiador (2000), Ridley Scott Em Roma, 180 d.C., o idoso imperador Marco Aurélio está em seu leito de morte. Ele nomeia seu leal e triunfante general Máximo Decimus Meridius como seu sucessor e protetor do império. No entanto, seu filho desequilibrado, Commodus, tem outros planos. Cego de ciúmes, Comodo ordena que o herói romano seja executado e assume o lugar de seu pai como César. Máximo acaba se tornando escravo do ex-gladiador Proximo, no Norte da África. Ao se reerguer e se tornar também gladiador, Máximo retorna à Roma, pegando Commodus de surpresa.

Shakespeare Apaixonado (1998), John Madden O roteirista de teatro William Shakespeare está em meio a um bloqueio criativo. Ao mesmo tempo, luta para escrever sua obra-prima e pagar suas contas. Quando ele conhece Viola, filha de um aristocrata apaixonada por teatro e romances, ela está vestida como homem para que seja contratada como ator em uma das peças do autor, já que mulheres são proibidas de atuar. Após persegui-la e ver que, na realidade, ela é uma bela moça, Shakespeare se apaixona imediatamente. Enquanto vivem um caso de amor secreto, ele encontra inspiração para escrever Romeu e Julieta.

Forrest Gump (1994), Robert Zemeckis Em um ponto de ônibus, Forrest conta sua vida para estranhos que se sentam ao seu lado. Às pessoas, ele narra a infância com sua mãe no Alabama, fala do aparelho que usava nas pernas para corrigir um problema de postura (antes de se descobrir um excelente corredor) e conta sobre sua melhor amiga, Jenny, por quem alimenta um grande amor. Enquanto esmiúça sua vida, Forrest, que tem QI abaixo da média, narra sua participação em acontecimentos cruciais da história dos Estados Unidos.