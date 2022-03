7 bons suspenses lançados pela Netflix, entre 2018 e 2022, que vão te dar frio na barriga e paranoia

Cansado de filmes leves, comédias e aventuras e à procura de filmes que vão te deixar com a pulga atrás da orelha, intrigado, assustado, neurótico? A gente sabe que, às vezes, essa é a melhor maneira de esquecer as preocupações e liberar endorfina, trazendo mais relaxamento para o corpo e para a mente. Por isso, a Revista Bula selecionou algumas produções dos últimos anos que vão te dar calafrios. Destaques para “Sorte de Quem?”, de 2022, de Charlie McDowell; “O Culpado”, de 2021, de Antoine Fauque; e “A Ligação”, de 2020, de Lee Chung-hyon. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Sorte de Quem? (2022), Charlie McDowell Um homem invade a casa de um bilionário da tecnologia, que está em uma viagem de férias com a esposa. Tudo dá errado, quando o magnata arrogante e a mulher decidem retornar mais cedo e descobrem que estão sendo roubados.

O Culpado (2021), Antoine Fuqua Joe Baylor é um policial mal-humorado da polícia de Los Angeles, que está afastado das ruas por seu mau comportamento, enquanto aguarda ser julgado. Até lá, ele é rebaixado e colocado para atender chamadas de emergência. Em um dia tedioso, Joe recebe a ligação de Emily, uma mulher que finge conversar com sua filha na linha, enquanto tenta camuflar um pedido de socorro de seus sequestradores.

A Ligação (2020), Lee Chung-hyeon Seo Yeon muda de casa para ficar próxima de sua mãe doente. Um dia recebe uma ligação de Young Sook, que afirma que sua mãe deseja matá-la. No desenrolar, é revelado que, enquanto Seo Yeon está em 2019, Young Sook está em 1999. Em suas conversas, também se descobre que ambas vivem na mesma casa, apesar de ser em tempos diferentes. A ligação irá interferir em acontecimentos da vida de Seo Yeon.

O Diabo de Cada Dia (2020), Antonio Campos A história traz diversos eixos familiares no sul de Ohio, na década de 1960. Entre eles, o de Arwin, órfão depois que o pai (um veterano de guerra) se matou e a mãe morreu de câncer. Ele e Charlotte, que também é órfã, vivem como irmãos na casa da avó do jovem. Quando um novo pastor chega à cidade e seduz Charlotte, Arwin descobre que tem a mesma personalidade violenta do pai. Em outro arco, Carl e Sandy formam um casal de seriais killers, que dão carona a jovens rapazes somente para matá-los.

Rede de Ódio (2020), Jan Komasa Tomasz é expulso da faculdade após plagiar um trabalho. Em visita aos Krasuck, uma família abastada que arca com as mensalidades de seu curso por consideração ao seu pai, o jovem força uma relação de proximidade que não existe. Ele omite que foi expulso da instituição, chama o casal de tio e tia, deixando-os constrangidos, e demonstra muito interesse pela filha Gabi. Ao deixar a casa, esconde propositalmente seu celular de forma a espionar conversas da família, pela qual demonstra estranha obsessão.

Joias Brutas (2019), Benny Safdie e Josh Safdie Howard Retner é um joalheiro nova-iorquino profundamente endividado, como todo viciado em apostas, e que acredita que sua próxima jogada irá saldar suas dívidas. Ele está à beira de um divórcio de sua esposa, Dinah, enquanto tem um caso com sua funcionária, Julia. Até que descobre uma pedra de opala negra etíope, na qual compra, na esperança de vendê-la por milhares de dólares para pagar seus débitos. Quando o supersticioso jogador de basquete, Kevin Garnett, pede a pedra emprestada para ganhar a final da liga, Retner aceita, na esperança de que ele vá comprá-la. O problema é que Garnett não devolve a pedra como combinado. Retner inicia uma angustiante busca pela opala, enquanto foge de seus credores furiosos.