12 filmes para assistir na Netflix e deixar 2022 mais leve

É hora de tentarmos transformar 2022 em um ano bem mais leve e emocionalmente saudável do que seus anteriores. Já passou incenso por todos os cômodos? Colocou a espada de São Jorge na entrada de casa para te defender de todo mal? Botou sal grosso atrás da porta? Mesmo se você não tem vocação para místico, não custa nada tentar. Afinal, desde 2020 a coisa anda estranha. Depois de tudo de pesado que a humanidade viveu nos últimos 20 meses, farelos da Guerra Fria, que pensávamos estar esquecidos e varridos para debaixo do tapete do tempo, voltaram a acirrar os ânimos. Como “Game of Thrones” previu, o inverno (russo) chegou. Mas ainda dá tempo de dar aquela benzida, fazer uma reza e assistir um filme alto-astral para tentar deixar o humor numa boa diante dos perrengues do Planeta Terra. A Revista Bula te dá algumas dicas de produções leves para encarar 2022 com serenidade. Destaques para “Madea: O Retorno”, de 2022, de Tyler Perry; “Você Nem Imagina”, de 2021, de Alice Wu; e “Meu Ano em Nova York”, de 2020, de Philippe Falardeau. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Madea: O Retorno (2022), Tyler Perry O bisneto de Madea irá se formar na faculdade e o evento promete unir toda a família novamente. Madea prepara a casa para receber todos os parentes, que em breve estarão na cidade para as comemorações. No entanto, segredos que emergem do escuro ameaçam a paz familiar. Enquanto a alegria de todos está em perigo, Madea não está com paciência para drama.

Você Nem Imagina (2021), Alice Wu Ellie Chu é estudiosa e tímida, mas elabora um negócio próspero escrevendo trabalhos para outros alunos por dinheiro. O bico permite que ela ajude a sustentar o pequeno apartamento que divide com seu pai viúvo. Um dia, Paul Munsky, do time de futebol da escola, pede a Ellie para ajudá-lo a escrever uma carta de amor para Aster Flores. Ellie também se sente atraída por Aster e sabe exatamente o que dizer para ela. Por outro lado, o rapaz que gosta de Aster por sua beleza, passa a enxergar em Ellie algo muito mais substantivo.

Meu Ano em Nova York (2020), Philippe Falardeau Joanna é uma ex-estudante de pós-graduação que se muda para Nova York na década de 1990. Poeta em ascensão, ela consegue um emprego como assistente de uma agente literária antiquada. Designada a lidar com a correspondência de fãs efusivos do cliente mais famoso e recluso da agência, J.D. Salinger, Joanna é instruída a usar uma resposta padrão para todas as cartas. Irritada, ela desrespeita as regras e personaliza suas respostas enquanto se imagina conversando frente a frente com cada um dos fãs do autor.

Eighth Grade (2018), Bo Burnham Kayla é uma adolescente de 13 anos em seus últimos dias de ensino fundamental e prestes a ingressar no ensino médio. Aspirante a youtuber de sucesso na internet, ela publica vídeos de autoajuda para seus poucos seguidores. Kayla mora com seu pai viúvo, que luta para se conectar com a filha, apesar da resistência da menina. Sem amigos, ela alimenta um amor platônico por Aiden e luta para se encaixar e ser notada em sua escola.

Eu Não Sou um Homem Fácil (2018), Eléonore Pourriat Damien é um homem que nasceu para uma vida de privilégios, liberdade e oportunidades ilimitadas. Machista e conquistador, ele acredita na superioridade masculina. Um dia, enquanto caminha, bate a cabeça em um poste e se vê preso em um mundo paralelo. Nessa nova realidade, os homens são considerados o sexo frágil. Seu melhor amigo se torna dona de casa, seu corpo é objetificado e hipersexualizado, e os homens são submissos às mulheres. Indignado quando os seus direitos inalienáveis lhe são retirados, passa a questionar o quanto isso é errado.

Sementes Podres (2018), Kheiron Wael foi menino de rua quando criança e ganha a vida praticando pequenas fraudes com sua mãe adotiva e melhor amiga, Monique. Em um de seus golpes, conhecem Victor, que tem uma instituição de apoio para adolescentes problemáticos. Ele os convence de realizar um trabalho voluntário neste centro direcionado a jovens excluídos do sistema escolar. Monique será a secretária e Wael um educador. O encontro entre o ex-menino de rua e os adolescentes promoverá a conexão ideal para ajudar esses adolescentes a refletirem sobre suas próprias vidas.

Ele Tem Mesmo os Seus Olhos (2016), Lucien Jean-Baptiste Paul e Sali são casados, mas falta algo para completar sua felicidade: um filho. Um dia, eles recebem o telefonema que tanto aguardavam: o processo de adoção foi aprovado e em breve conhecerão o novo integrante da família. No grande dia, uma surpresa inesperada: o bebê de seis meses se chama Benjamin, tem cabelos dourados e grandes olhos azuis. O casal, que é negro, terá de enfrentar o estranhamento da família e da sociedade.

A Senhora da Van (2015), Nicholas Hytner Miss Shepherd é uma mulher excêntrica de origem misteriosa que estacionou “temporariamente” sua van estragada na garagem de um desconhecido de classe média, chamado Alan Benett. Formando uma amizade improvável, ela permanece no local durante 15 anos. À medida em que os laços entre eles se fortalecem, Bennett descobre os motivos pelo qual Shepherd odeia música, fala francês fluentemente e conhece todas as ruas de Londres tão bem quanto um taxista.

Velha é a Vovozinha (2014), Hwang Dong-hyuk Oh Mal Soon é uma senhora de 74 anos, que vive com o filho e sua família. Depois de provocar um ataque de nervos em sua nora, ela está prestes a ser jogada em uma casa de repouso. Um dia, vagando pelas ruas, encontra um estúdio fotográfico e tira uma foto que acredita que será usada em seu funeral. Até que, repentinamente, ao olhar o próprio reflexo, percebe que rejuvenesceu muitas décadas. Diante dessa oportunidade mágica e única, Oh Mal Soon decide aproveitar cada segundo e acaba se tornando uma celebridade da música.

Comer, Rezar, Amar (2010), Ryan Murphy Elizabeth Gilbert é uma escritora que, de repente, se vê presa em uma vida que não a faz feliz. Ela decide se separar do marido, mas um novo relacionamento também não é suficiente para que ela se sinta plenamente satisfeita. Então, ela decide buscar a resposta pelo mundo. Em uma viagem à Itália, Elizabeth redescobre sua paixão por comida e pela vida. Na Índia, ela busca conexão espiritual. Já em Bali, Elizabeth conhece um brasileiro que mostra a ela o caminho para o amor.