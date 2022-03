A melhor série de comédia do século está no Amazon Prime Video

Dos mesmos criadores de “Gilmore Girls”, que ficou no ar por sete temporadas na Warner Bros., “The Marvelous Mrs. Maisel” é uma série original Prime Video, concebida pelo casal Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino. O show é centrado em uma dona de casa falastrona dos anos 1950, que após ser traída e abandonada pelo marido, descobre seu talento para a comédia stand-up. Então, começa a jornada de Midge Maisel para se reencontrar como uma mulher independente e com opiniões fortes.

Não é novidade para quem convive com Midge que ela fala pelos cotovelos. Mesmo assim, ela tenta se encaixar no mundo de seu tempo, onde as mulheres são decorativas socialmente, enquanto estão sobrecarregadas no lar. Nos primeiros capítulos, vemos a protagonista se levantando horas antes do marido, pela manhã, para passar sua maquiagem e despertar com a cútis aparentemente perfeita. Com os fios de cabelos sempre alinhados, Midge também é uma cozinheira de mão cheia, que aguarda o esposo, Joel, chegar do trabalho para mimá-lo e tratá-lo como um Lulu da Pomerânia. Em meio à rotina de mãe, dona de casa e esposa, ela ainda encontra tempo para incentivá-lo a ser um comediante de stand-up, sonho que ele alimenta, embora não tenha exatamente talento.

Joel e Midge são de duas famílias judias de Nova York. Seu casamento aparentemente perfeito é como uma porcelana que esconde trincados fatais. Uma crise financeira prestes a explodir na empresa de Joel, sua insegurança em relação à Midge, que parece ofuscar seu brilho, já que ela é muito mais inteligente e perspicaz, a frustração com a carreira na comédia e, claro, uma secretária mais jovem que alimenta o ego fragilizado de Joel, que precisa de constante validação.

Após ele deixá-la, Midge fica bêbada e corre para o bar local de comédia, o Gaslight, onde começa a “verborragizar” no microfone. E aí se “descobre” sua condenável boca suja, sua habilidade em fazer os outros rirem e sua audaciosa presença de palco. A gerente do estabelecimento, Susie Myerson, até se propõe a agenciar a carreira de Midge, embora nunca tenha trabalhado com nenhum outro artista.

A série segue as aventuras e desventuras dessas duas figuras femininas, fortes, ambiciosas e lascadas em busca do sucesso. No decorrer das quatro temporadas, Midge alcança algum patamar de prestígio e sucesso financeiro. O problema é que, sem papas na língua, suas apresentações não são exatamente motivo de orgulho para sua família. Seu pai, Abe, inclusive, chega a ser demitido da Universidade de Columbia e passa por um desconforto com o FBI, por conta da língua afiada de Midge.

De princesinha do Upper East Side, de Nova York, à maestro da própria vida, Midge é uma personagem vibrante e carismática, interpretada por Rachel Brosnahan, que nunca havia atuado em comédias anteriormente. Não quero aqui dizer que “The Marvelous Mrs Maisel” se compromete com o intelectualismo ou o feminismo a la Simone de Beauvoir ou Gerda Lerner, mas com seu entretenimento descomprometido de ambição ou profundidade, Midge está, sim, disposta a revolucionar sua vida, desafiando a sociedade patriarcal, conservadora e religiosa de seu tempo.

Com uma leveza e um humor muito idiossincráticos do casal Sherman-Palladino, dificilmente você encontrará uma série parecida em qualquer outro lugar. E, digo mais, ela é extremamente viciante. Agora, em sua quarta temporada, Midge está ainda mais disposta a ir além em seu estilo afiado. Suspensa de abrir a turnê do famoso cantor, Shy Baldwin, após expô-lo como gay, Midge decide que só irá se apresentar em locais e para pessoas que aceitem que ela fale sobre literalmente tudo no palco, sem censuras. Cada vez mais corajosa, quem poderá segurar Midge Maisel?

Série: The Marvelous Mrs. Maisel

Criação: Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino

Ano: 2017

Gênero: Comédia Dramática

Nota: 10/10