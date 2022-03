7 séries novas no Amazon Prime Video que deixarão seu feriado muito mais divertido

Solos (2021), David Weil

Uma antologia de sete partes, que explora momentos de extremas conexões humanas. Cada história é acompanhada de uma perspectiva e de um momento diferente, mostrando como estamos todos conectados no universo. Conhecemos a história de Leah, uma física que tenta se comunicar com pessoas do futuro; Tom, um magnata que encomendou um clone para substituí-lo depois de sua morte; Peg, uma idosa viajante do espaço nostálgica sobre a Terra; Sasha, uma jovem com síndrome da cabana após a pandemia; Jenny e seus problemas com relacionamentos amorosos; Nera, uma grávida que está em parto domiciliar e tem um filho incomum; e Stuart e Otto, um idoso com alzheimer e o outro um cuidador, respectivamente.